El conmovedor mensaje de la mamá de Wanda Nara luego de que hablara de su salud

martes 18 de julio de 2023 | 9:45hs.

“Acá estoy después de unos días que necesité para mí, y quiero contarles un poco lo que pasó”, escribió Wanda Nara el lunes por la tarde en su cuenta de Instagram, en donde compartió una carta abierta en la que dio precisiones sobre su salud, luego de varios días de interrogantes.

La modelo tenía previsto viajar la semana pasada junto a Mauro Icardi y sus hijos a Ibiza (España) a reencontrarse con su hermana Zaira, y sus sobrinos, para disfrutar de unas vacaciones de verano europeo antes de regresar a Estambul (Turquía), en donde el futbolista debía reincorporarse al club Galatasaray. Pero todo se suspendió cuando un control anual no dio como esperaba, según explicó.



“El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios”, detalló la conductora de Masterchef sobre los hechos de la semana pasada.

En tanto, se refirió al hermetismo sobre su salud e indicó que lo hizo para resguardar a sus cinco hijos, Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. “Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”, agregó.

“Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”, concluyó Wanda Nara en la red social en la que tiene 16 millones y medio de seguidores.

En pocos minutos recibió cientos de miles de mensajes, entre los que se destacaron los de diversas figuras del espectáculo que le dejaron su apoyo. Quien también se expresó no solo con su me gusta en el posteo, sino con unas cálidas palabras fue su madre, Nora Colosimo. Hasta entonces, la mujer había seguido los pasos de su hija y de su círculo íntimo, el de no mostrar actividad en sus redes sociales. Por caso, se limitaba a comentarle las fotos a su hija menor Zaira y a sus nietos mientras estaban en España. En tanto, no hacía ninguna otra publicación.

Hasta que fue la propia Wanda quien hizo referencia a su salud, y entonces ahí su madre decidió dejarle un sentido mensaje. “Nena linda de mamá”, escribió la exmujer de Andrés Nara junto con el emoji de un corazón rojo en el posteo que recién había escrito su hija mayor.

Horas antes de que la conductora se expresara a través de sus redes sociales, su esposo Mauro Icardi había publicado una romántica selfie desde el jardín de la casa en un barrio privado de Santa Bárbara (en Tigre) Allí, están abrazados y ella posa recostada sobre el hombro del futbolista, quien escribió: “Buenos días”.

Por su parte, el domingo llegó a la Argentina Maxi López, exmarido de Wanda y padre de sus tres hijos. “Me voy a quedar lo que sea necesario”, había dicho el exfutbolista sin querer dar mayores precisiones al respecto ya que por ese entonces aún nadie se había referido a la salud de su exmujer.

Zaira Nara, en tanto, hizo lo propio y llegó el lunes a primera hora a Buenos Aires proveniente de Ibiza -en donde debía encontrarse con su familia-. “Vengo a acompañar, en esta incertidumbre que hay que a distancia se hace todo más difícil, pero estamos bien. Voy a ocupar el rol que mi hermana quiere que ocupe. Ella está bien”, dijo la modelo frente a las cámaras de Intrusos.