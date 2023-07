Los dueños del Hiper Libertad venden sus activos en Sudamérica

lunes 17 de julio de 2023 | 15:02hs.

El grupo francés Casino, que controla en la Argentina la cadena Libertad (la 8° de mayor facturación), informó que prevé vender todos sus activos en Sudamérica, ya que se encuentra envuelto en una profunda crisis financiera y agobiada por una deuda multimillonaria.

La recesión global afectó los negocios del grupo, que actualmente enfrenta un proceso judicial en Francia similar a lo que en Argentina se conoce como un concurso preventivo de acreedores. Al cierre de 2022, la deuda llegó a U$S 4.909 millones y se estima que este año sumaría otros U$S 871 millones. Pero el rojo alcanzaría los U$S 7.000 millones si se suman los problemas financieros de Rallye, otra sociedad del grupo.

En el marco de la negociación iniciada con sus acreedores, la compañía francesa comunicó a la Bolsa de Valores de París que está evaluando la venta de sus activos en Latinoamérica, con la intención de hacer frente a la deuda y reducir su déficit, aún cuando las operaciones en esta región son bastante rentables.

Libertad está presente en 10 provincias (entre ellas Misiones), con cerca de 270 mil metros cuadrados de superficie comercial. Cerca de 170 mil metros cuadrados están alquilados a unos 1.100 negocios.

En el hipermercado de la avenida Quaranta trabajan alrededor de 300 empleados, que con desconcierto aguardan sobre quién o qué grupo se hará cargo de la empresa.

Cabe destacar que por ley, cuando se produce la venta de una firma, el nuevo dueño o empleador debe respetar la antigüedad laboral y la categoría que tienen los trabajadores a la hora de la venta.

