Crucero empató sin goles ante Juventud Antoniana de Salta y está en zona de descenso

domingo 16 de julio de 2023 | 18:09hs.

Si bien en materia de resultado sigue en el debe, el Colectivero mostró una imagen interesante en el estadio Padre Martearena y hasta tuvo oportunidades para abrochar los tres puntos. Pero, como viene ocurriendo a lo largo de toda la temporada, la eficacia le resulta esquiva y el partido terminó en un magro 0 a 0. Nuevamente la defensa no mostró fisuras importantes logrando la valla en cero por tercer juego al hilo. Mientras que en la ofensiva hay que destacar al cordobés Alejo Mainero, quien ingresó desde el banco y tuvo la más clara a los 42’ del complemento mediante una jugada individual exquisita que terminó con un remate defectuoso.

Ambos equipos terminaron el partido con diez hombres por las expulsiones de los mediocampistas Agustín Favre en el local (14’ ST) y Gastón Torres en la visita (25’ ST). El conjunto misionero marcha último en la zona D acompañado de San Martín de Formosa, ambos con 20 puntos y a cinco de los puestos clasificatorios. En la próxima fecha recibirá a Boca Unidos.

El Santo salteño es uno de los rivales directos en esta segunda lucha. Pero el gran problema es que Crucero no sumaba puntos en condición de visitante desde hace cinco encuentros consecutivos: de 15 puntos posibles no había sumó ni siquiera uno. Ahora suma 1 punto, sobre 18 puestos en juego en esa condición. El panorama es complicado pero no imposible por el simple hecho de que el fútbol no entiende de lógicas.

“Ahora empieza el torneo de verdad. Será una instancia en la que todos los partidos se pondrán duros”, anticipó el técnico Carlos Macchi en la semana previa al empate de esta tarde. “La zona está apretada, entonces tenemos que pensar en sumar para recuperar todos los puntos que perdimos. En dos fechas podes pelear arriba o abajo, es así de cambiante”, agregó.

Con apenas 20 unidades en 18 presentaciones, Crucero deberá torcer de una buena vez este rumbo que hoy no parece terminar en un buen puerto. Hoy es uno de los tres equipos más goleados de la zona, golpeado por una serie de resultados inesperados cuando se confeccionaba el plantel. Pero todavía hay tiempo de torcer la historia.

Mirá el partido completo: