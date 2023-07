Piden integración y más competitividad

viernes 14 de julio de 2023 | 9:45hs.

El empresario Abel Motte y la directora nacional de Desarrollo Forestoindustrial, Sabina Vetter, presentaron en sociedad sus precandidaturas al Congreso de la Nación, bajo el paraguas de Juan Schiaretti, como cabeza de lista presidencial. Generar condiciones para que las empresas sean más competitivas y una integración regional que elimine largas horas arriba del puente, forman parte de las propuestas que ambos destacaron en el lanzamiento.

En un hotel céntrico de Posadas, ambos iniciaron la campaña rumbo a las Paso representando al espacio Hacemos Unidos, que promueve al actual gobernador de Córdoba, con Florencio Randazzo integrando la fórmula.

Sabina Vetter encabeza la lista al Senado, Motte como precandidato a diputado nacional y Laura Jacobacci fue presentada como aspirante a parlamentaria del Mercosur.

En diálogo con El Territorio, Motte aseguró que “la nación tiene que entender que Misiones es distinta al resto del país. Tenemos que desarrollar nuestra economía y los gobiernos nacionales que tuvimos hasta ahora, no nos tuvieron en cuenta jamás”.

Según el precandidato, “nos vienen privando de la gran oportunidad que significa estar en la frontera. No puede ser que un misionero para integrarse con Encarnación tenga que estar 12 horas arriba de un puente”, se quejó.

Motte apuntó a “los funcionarios nacionales que creen que el país termina en la General Paz. Tenemos que pedir la integración, no somos contrabandistas, no somos narcotraficantes, no negociamos con niños. La delincuencia está en todo el país, no entre Misiones, Brasil y Paraguay”.

Insistió en que “a los misioneros nos tratan de contrabandistas cuando somos los principales exportadores de productos finales de Argentina. Le vendemos a Paraguay y Brasil con IVA, Rentas, impuestos municipales, generando trabajo. No nos pueden poner trabas en nuestro desarrollo”.

Consultado sobre la decisión de acompañar al actual gobernador de Córdoba en su aventura presidencial, Motte aseguró que “la plataforma de Schiaretti es el desarrollo económico. Es promocionar y financiar trabajo. No es esclavizar a la gente con un plan, es insertarlo en la faz laboral”.

Anticipó que la intención “es eliminar las retenciones a las exportaciones de toda la producción que no nos permiten crecer”.

Vetter en tanto, identificada con el rubro forestal, marcó dentro de las urgencias, “la competitividad de las empresas. Algunas lograron el máximo nivel de calidad en sus productos, cumplen con un estándar alto, a la altura de las exigencias de Estados Unidos y Europa, con todas las certificaciones y reglamentación que se exigen en esos mercados, sin embargo, las ventas no son suficientes”.

“Hay que lograr un dólar competitivo. Misiones necesita un régimen diferencial para lograr esa competitividad”, amplió.

Reconoció la funcionaria que “el gasoducto es uno de los temas a gestionar y todo lo vinculado a infraestructura. La potencia que necesitan las industrias para crecer y la conectividad mejorando caminos vecinales y rutas”.