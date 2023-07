Quedó inaugurado el gasoducto Néstor Kirchner: una obra clave para la Argentina

domingo 09 de julio de 2023 | 18:07hs.

En un acto que encabezaron el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner, y el ministro de Economía, Sergio Massa, se inauguró el primer tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK). La obra cuenta con cinco etapas. La primera, según aseguran desde el gobierno nacional, se llevó a cabo en tiempo récord debido al uso de tecnología que permitió avanzar los plazos de desarrollo. Seguí enÁmbito minuto a minuto todas las novedades de la puesta en marcha de la mayor obra energética de los últimos 30 años.

En medio del acto de inauguración, el presidente Alberto Fernández sostuvo, en el marco de las elecciones que se avecinan, que “no todas las opciones son lo mismo” y destacó su gestión al sostener que “si gobernar es generar trabajo”, como decía Juan Domingo Perón, entonces ha “cumplido”.

“La decisión de hacer ese gasoducto fue una decisión tomada por nuestro Gobierno, por todos en nuestro Gobierno. Gracias a Dios que pudimos hacer este gasoducto con recursos argentinos, con empresas y trabajadores argentinos”, remarcó el jefe de Estado.

En este sentido, al cerrar el acto, el mandatario nacional expresó “una gratitud final a Pablo González, el presidente de YPF” y también “a Agustín Geréz y a Enarsa por el trabajo extraordinario que hicieron”.

“No me quejo, porque a cada problema que me encontré, como soy peronista, le puse el pecho y cada problema que tuvimos lo enfrentamos y lo solucionamos. Y así también digo con orgullo que llevamos 32 meses ininterrumpidos creando trabajo registrado y que se crearon en nuestra gestión más de un millón 100 mil puestos de trabajo. Si gobernar es generar trabajo, como decía el general, entonces, general, he cumplido”, cerró.