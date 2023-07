Kylian Mbappé lanzó una bomba contra el PSG: “Es un club que divide y no ayuda a ganar el Balón de Oro”

sábado 08 de julio de 2023 | 12:30hs.

Kylian Mbappé hizo explotar por los aires su relación con el PSG, club al que pertenece y con el que tiene contrato vigente. El jugador, si bien envuelto en una intensa polémica con los dirigentes en el marco de sobre la ampliación de su contrato o su salida, ahora no da vueltas y apuntó directamente contra las fibras al declarar que el club atenta contra el éxito de los jugadores.

Preguntado sobre por qué el equipo de propiedad catarí no logró su deseada Liga de Campeones a pesar de sus multimillonarios gastos en contrataciones, Mabappé respondió: “Hacemos lo que podemos. Hay que hablar con quienes hacen el equipo, los que organizan el plantel, los que construyen este club”.

Pero la bomba de Mbappé vino después...

“A veces en el fútbol te enfrentas a lo que se llama un techo de cristal. Es por eso que no es una pregunta para mí sino para quienes están por encima”, insistió y sentenció que estar en el PSG no le ayudó a ganar el Balón de Oro, el codiciado trofeo que concede France Football.



“Pienso que jugar en el PSG no ayuda mucho, porque es un equipo que divide, un club que divide. Por supuesto que eso atrae las malas lenguas, pero no me preocupa porque yo sé lo que hago y cómo lo hago”, incide.

El futuro deportivo de Mbappé y su compromiso social

Ante la próxima temporada, explicó de forma sencilla: “Me voy a ir de vacaciones, hacer un reset, recuperar energía y volveré con el hambre que todo el mundo conoce”, añade. La primera cita es el próximo lunes, cuando el PSG vuelve a los entrenamientos bajo su nuevo entrenador, el español Luis Enrique Martínez.

Kylian Mbappé manifestó su dolor por la muerte de un joven de 17 años a causa de disparos policiales en una localidad desfavorecida de la periferia de París, una zona de la que también procede la estrella, y también por los graves disturbios que generó.

“Me duele Francia. Una situación inaceptable”, dijo en un primer mensaje en redes al conocer la muerte, para después enviar otra comunicación pidiendo el final de los disturbios porque “la violencia no resuelve nada” y acaba volviéndose contra quienes la expresan”.

En la entrevista explica su posición porque “quiero luchar contra todas las discriminaciones, todas las violencias”.

“Lucharé por lo que consideró justo sin contentarme simplemente con jugar al fútbol. Porque hoy tengo una palabra que cuenta. No hay que sobreestimar mi voz, pero tampoco subestimarla”, advierte.

Una entrevista polémica

Kylian Mbappé se definió como un ganador nato, con un carácter que le da un hambre contínuo de victorias sin importar el equipo o la competición, en una entrevista que publicó la revista France Football, en la que lanza dardos a su club, el Paris Saint-Germain.

La entrevista, con motivo de la entrega a Mbappé del trofeo al mejor jugador francés de la temporada 2022/23, no entró explícitamente en el futuro del delantero estrella, pero sí arroja luces sobre su personalidad y cómo está forjando su carrera.

“Soy un competidor. Cuando juego es para ganar. Y poco importa contra quién juegue, mi camiseta, el lugar o el año, nunca estaré satisfecho de ganar, más aún un trofeo que no he ganado aún como la Liga de Campeones”, asegura.

“Tengo la convicción íntima de que he nacido para ganar y lo quiero mostrar a todo el mundo”, confiesa el delantero en la entrevista, publicada también por el diario L’Equipe, del mismo grupo de prensa que France Football.

Sin embargo, reconoció que esa ambición ganadora hace que “a veces se piensa que soy arrogante”.