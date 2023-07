Para ser Halcón, de Esperanza a Jardín dos veces a la semana

sábado 08 de julio de 2023 | 5:30hs.

Esfuerzo, perseverancia y voluntad son virtudes que se perciben a simple vista en Lautaro Ezequiel Paranderi (15). Su amor por el fútbol lo llevó a viajar 300 kilómetros ida y vuelta para entrenar en Jardín América desde su Puerto Esperanza natal y va a tener su primera prueba en Defensa y Justicia de Florencio Varela, Buenos Aires.

La cancha de barrio es para la gran mayoría de los jugadores su primer escenario, el lugar donde se desenvuelven con el esférico y empiezan a descubrir su posición en el campo de juego. Este es el caso de Lautaro, quien comenzó de defensor y cuando le pidieron que se desempeñe como mediocampista por derecha le gustó cada vez más.

El muchacho asiste a clases en Puerto Esperanza y coordina hoy en día sus horarios de estudio con el deporte, sabiendo que tiene que entrenar en Jardín América y viajar dos veces a la semana 300 kilómetros ida y vuelta para estar presente.

Así, con mucho sacrificio y entusiasmo, se pone a punto para una oportunidad muy especial: desplegar su talento en una prueba con Defensa y Justicia en la ciudad de Florencio Varela, Buenos Aires.

La posibilidad de trasladarse a suelo jardinense para entrenar lo cuenta como una anécdota muy particular: “Nos enteramos con mi papá que había pruebas con captadores de talentos en Jardín América y viajé con un amigo mío un día antes porque nos confundimos de fecha (entre risas). Nos comimos un viaje y no jugamos así que debimos volver al día siguiente”, recordó. Así Lautaro se anotó e hizo un partidazo.

Por su enorme talento con la redonda lo eligieron para ir a las pruebas en Buenos Aires, por lo tanto, se debía preparar con mayor intensidad. “Siempre hay que mejorar, entreno lunes y viernes en Jardín América y trabajo para ponerme a punto para mi ida a Buenos Aires”, manifestó.

Sobre su entrenador que lo capacita, Miguel González, dijo: “Él me hace progresar cada día, es un gran DT, me pide que mejore los pases cortos y no siempre a querer avanzar, sino a cuidar más la pelota”, agregó.

El acompañamiento de sus padres -Carolina Werteporoj y Rubén Paranderi- también juegan un rol importante. La ilusión que tiene el pibe de 15 años viene acompañado del apoyo de mamá y papá.

“Nosotros le decimos que disfrute de cada momento, así como nosotros lo hacemos al verlo jugar y que vaya por sus sueños”, expresó a este medio Rubén. A su vez expresó que hacen malabarismo cada vez que Lautaro debe viajar a entrenar: “Si uno se pone a pensar todo cuesta…pero el premio es la felicidad de nuestro hijo”, remarcó.

La prueba que tiene en Defensa y Justicia será del 9 al 14 de julio en Florencio Varela. Padre e hijo van a viajar juntos para dicha convocatoria que tiene el adolescente misionero y con grandes posibilidades de dar un gran paso a ese anhelo de poder dedicarse al fútbol en un futuro.

Lautaro pone los pies sobre la tierra y sabe que si bien debe aprovechar esta oportunidad debe esforzarse siempre para ser un gran futbolista.

“Lo que se hace con mucho trabajo y sacrificio tarde o temprano siempre tiene recompensa y se ven los buenos resultados. La única cosa imposible es aquella que no se prueba, por eso todo llega en su debido momento, siempre con preparación y el esfuerzo como aliados”, cerró Lautaro.