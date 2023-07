Penales solidarios en El Porvenir 2 de Posadas

jueves 06 de julio de 2023 | 18:09hs.

El deporte no solo es una diversión, también es una importante herramienta de inclusión y de contención para los chicos de todos los rincones del país. Pensando en eso un grupo de padres del barrio El Porvenir 2 creó un espacio en el que los chicos pueden desarrollar su gusto por el deporte más popular de la Argentina, el fútbol. Pero como no se trata solo de jugar, si no también de permitirle a los chicos competir en diferentes intancias, se organizan para poder hacer frente a los gastos que esto requiere. En ese contexto, este sábado habrá un torneo de penales.

Este sábado 8 de julio, en la cancha de El Porvenir 2, desde las 10 de la mañana, se abrirá un torneo de penales que tiene como objetivo recaudar fondos para comprar elementos de entrenamiento como pelotas, escaleritas y conos, para que en la semana los chicos del barrio puedan entrenarse con los encargados técnicos del equipo. Para ello solicitan una inscripción de $1.000 y los interesados en participar para mostrar su destreza desde los 12 pazos deben presentarse en las oficinas del club, en el mismo barrio, o comunicarse al 3764-115360 con Gustavo Javier Àbalos, quien está al frente del club.