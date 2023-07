La sequía trastocó las proyecciones

jueves 06 de julio de 2023 | 6:02hs.

La sequía tuvo un impacto tal que trastocó las proyecciones de exportaciones y de ingresos fiscales, lo que puso presión al cumplimiento de metas. En el caso de los objetivos de los primeros tres meses del año, el gobierno quedó unos 1.800 millones de dólares por debajo del mínimo de acopio de reservas, que implicaba que el Banco Central debía tener unos U$S 1.900 millones netos más que en diciembre de 2021.

Durante el segundo trimestre, el dólar soja 3 permitió al BCRA acumular unos U$S 880 millones entre abril y mayo, pero perdió U$S 680 millones durante junio, ya sin el programa de incremento exportador. Para mitad de año, la hoja de ruta original preveía una acumulación de U$S 6.800 millones.

En el frente fiscal, en el primer trimestre del año el gobierno debería haber tenido un techo de déficit primario de $441.000 millones pero quedó excedido en casi $250.000 millones, más de 50% por sobre lo comprometido, debido a un desplome en la recaudación de retenciones a las exportaciones a causa de la sequía. Para el segundo trimestre, sólo con los datos hasta mayo, -la información de junio se conocerá en tres semanas- el sector público ya había superado lo comprometido en $87.000 millones.

El gobierno le pagará a fin de mes al FMI poco más de U$S 2.500 millones