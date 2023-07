El gobierno le pagará a fin de mes al FMI poco más de U$S 2.500 millones

jueves 06 de julio de 2023 | 6:02hs.

El gobierno le pagará a fin de mes al Fondo Monetario Internacional (FMI) los vencimientos por poco más de U$S 2.500 millones que operan durante todo julio . “Se unifican los pagos”, confirmaron a Ámbito.com fuentes oficiales luego de acordar el formato con el organismo de crédito. De esta forma, se da lugar a culminar la renegociación y obtener un nuevo desembolso de Derechos Especiales de Giro. El ministro de Economía, Sergio Massa, sigue discutiendo con Washington la reformulación del programa.

La novedad traerá un alivio a la perspectiva de reservas del Banco Central de la República Argentina. De acuerdo al cronograma original, esta semana se debían cancelar cerca de U$S 1.300 millones y la próxima otros U$S 650 millones. En total durante este mes operan vencimientos con el Fondo por poco más de U$S 2.500 millones.

Mismo mecanismo que en junio

El mecanismo de aplazar los vencimientos hasta fin de mes ya se hizo en otras oportunidades. La última, durante junio, cuando el gobierno terminó cumpliendo sus obligaciones con el organismo multilateral con un remanente de Derechos Especiales de Giro que quedaban en las reservas y con yuanes “de libre disponibilidad” que se obtuvieron por el intercambio de monedas con China.

De esta forma, el ministro de Economía, Sergio Massa, continuará negociando con las autoridades del Fondo y también de la Casa Blanca la reformulación del programa, cuyas metas quedaron sepultadas por los efectos de la sequía que le restará a Argentina exportaciones por cerca de U$S 20.000 millones este año.

Una altísima fuente del equipo económico calificó las negociaciones como “arduas” aunque se mostró optimista sobre la posibilidad de cerrar el acuerdo en los próximos días y obtener un adelanto de desembolsos que permita correr la incertidumbre al menos hasta fin de año.

El Ministerio de Economía dejó saber, sin brindar por el momento detalles, que en los próximos días habrá un viaje de los dos funcionarios que encabezan el ida y vuelta con el organismo, hasta ahora en modo remoto.

“Con el objetivo de acordar el staff level agreement un equipo económico encabezado por Leonardo Madcur y Gabriel Rubinstein viaja a Estados Unidos a principios de la semana entrante”, informaron el viernes pasado tras realizar el pago de los 2.700 millones de dólares.

La sequía trastocó las proyecciones