domingo 02 de julio de 2023 | 6:03hs.

Hasta el momento de su detención, Roni Gabriel D. S. se desempeñaba como portero, más precisamente en un colegio secundario del barrio Copisa, institución que a su vez está ligada con la misma Iglesia Asamblea de Dios en la cual enseñaba el ukelele a niños. Como era de prever, la acusación que pesa sobre el citado causó enorme conmoción en dichos ámbitos puesto que desarrollaba sus actividades entre menores de edad.

Una fuente comentó que el implicado también habría ofrecido canje de ropa a chicas del colegio para que modelen las ropas de su showroon, aunque por el momento esto no se corroboró en sede policial. Por su parte, padres de alumnos expresaron su malestar por presuntas reprimendas que habrían sufridos sus hijos al comentar el tema en la institución.

“No pueden amenazar a los alumnos con que si hablan del tema del portero, irán a dirección”, dijo un progenitor en el grupo de WhatsApp.

Señaló estar “totalmente de acuerdo en aconsejar a tener cautela con el tema, porque la justicia lo está investigando, pero las redes sociales son públicas y al que no le gusta que publiquemos eso, que me citen a charlar a la institución. Sepan que por difundir la noticia, otras personas se animaron a denunciar”.

“Qué pasaría si algo así sucede en la institución, también van aconsejar a callarse. Sepan separar la institución educativa de la iglesia. Si es miembro no de la iglesia a mí no me interesa, y ojo con las cosas que aconsejan a los chicos, ellos están aprendiendo a defenderse en el futuro y callar no es la manera”, remarcó con criterio.

A su vez, las autoridades del colegio confirmaron que el acusado fue desafectado de sus funciones y se pusieron a disposición de los padres por cualquier consulta.

