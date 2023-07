Territorio Fun

domingo 02 de julio de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Corazón Vacío - María Becerra

2 Mientras me curo del cora - Karol G

3 Music Session #56 - Rauw Alejandro; Bizarrap

4 Obsesión Lali

5 Los del Espacio - Lit killah, Tiago PZK, María Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One & FMK

6 Antes de perderte - Duki

7 Mya Live P1: Chanel de coco- Mya; Rusherking

8 Debí suponerlo - Morat

9 Te cura - María Becerra

10 Qué le pasa conmigo? Nicki Nicole;Rels B



El Urbano Latino copa TikTok

Argentina y Puerto Rico unidos en el arte con el tema ‘8 AM’. Nicki Nicole pisa fuerte en Argentina y el resto del mundo, arrancó su carrera en el 2019 y hoy es una de las jóvenes promesas musicales en nuestro país. Por otro lado, la joven puertorriqueña conocida como ‘Young Miko’ comenzó a despegar

recientemente y ya tiene uno de los temas más cantados del momento junto a Nicki Nicole.

Recientemente salió a la luz el nuevo álbum ‘Alma’ de Nicki, una producción musical que la muestra

desde su lado sentimental, y uno de los temas que integran esta composición es ‘Eight in the mornign’

una colaboración con Young Miko, y del álbum es uno de los más escuchados, su trend en TikTok ya llegó a los 165 mil videos y sigue sumando adeptos por su pegadizo ritmo.



Tras fracaso de Gollum, Daedalic ya no hará más juegos

Gracias a GamesWirtschaft (vía Game Developer), Daedalic Entertainment ya no desarrollará juegos de forma interna y se enfocará únicamente en la distribución. El estudio afirmó que se trata de una elección muy complicada que marcará un nuevo comienzo en su historia.

El fracaso de ‘The Lord of the Rings: Gollum’ también obligó al estudio a despedir a 25 de sus más de 90 empleados. Confirmó que ayudarán a las personas afectadas para que encuentren una nueva oportunidad en la industria.

“Valoramos a todos y cada uno de los miembros de nuestro equipo y es importante para nosotros que la transición sea lo más fluida posible. Por lo tanto, apoyaremos a nuestros exempleados en la búsqueda de nuevas oportunidades dentro de nuestra red”, afirmó la desarrolladora.

Además, el otro proyecto de ‘El Señor de los Anillos’ que el estudio tenía en sus manos fue cancelado.

