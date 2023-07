El turismo en Cataratas creció un 16 por ciento con respecto al primer semestre de 2022

sábado 01 de julio de 2023 | 19:15hs.

Cataratas cerró un semestre exitoso, tanto que registró un incremento de 16,13 por ciento respecto a los seis primeros meses del año 2.022, lo que marca crecimiento y recuperación del destino tras la pandemia. El número registrado este semestre es muy similar al de 2.019.

Según los datos brindados por el Parque Nacional Iguazú, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio 764.098 turistas visitaron Cataratas, registrando un porcentaje de crecimiento del 16,13 por ciento respecto al año 2.022 donde se registró la cantidad de 657.966 visitantes. En tanto durante el primer semestre del 2019, habían ingresado 766.336 turistas hasta el 30 de junio de aquel año.

El crecimiento no solo se registró en Cataratas del lado argentino, si no que el Parque Nacional do Iguazú en Brasil recibió, en el primer semestre de 2023, un total de 855.382 visitantes. La cifra es un 54 por ciento superior a 2022, en la recuperación del turismo, y representa el 94 por ciento del mismo período de 2019, el mejor año de la historia antes de la pandemia.

La asistencia de junio de 2023 fue la más alta de todos los tiempos con 124.118 personas. Crecimiento del 45% respecto a 2022, con 85.591 visitantes, y superó la cantidad mensual de 2019, hasta entonces el mejor registro del mes antes de la pandemia: 123.533 turistas.