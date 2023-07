Todas las novedades para la 8° del TC Pista

sábado 01 de julio de 2023 | 10:00hs.

El TC Pista disputará su octava fecha del campeonato en el Autódromo de Posadas y contará con 33 inscriptos.



Se producirán los regresos de Maximiliano López (Ford) y Ramiro Granara (Chevrolet), por lo que se mantiene la misma cantidad de inscriptos de la fecha anterior.



“Vuelvo después de tres meses en los que me dediqué a mi tesis para ser arquitecto y como no podía ser de otra manera mi tesis está relacionada con el TC. Esperemos tener un buen finde semana”, contó Granara.



En tanto, Juan Pablo Pilo llega a Posadas con un cambio técnico en lo que será la atención del Ford durante el fin de semana. Pilo trabajará con la asistencia técnica del equipo de Esteban Trotta, más precisamente con la ingeniería de Maximiliano Juárez y Gabriel Mazzei.



Chapur quiere sumar

El cordobés Facundo Chapur es uno de los pilotos más queridos y en Posadas buscará devolver ese cariño con una victoria



“Posadas es un gran circuito para ver y para manejar, me gusta mucho y siempre se dan buenos espectáculos. Tiene sectores muy interesantes y técnicos que exigen al auto y al piloto y no perdona errores.Venimos trabajando mucho, enfocados en el rendimiento del auto”, explicó.



La Liga, sin misioneros

La Liga Speedagro correrá en Posadas su tercera fecha del calendario y no habrá presencia de misioneros.



Serán 13 los pilotos que salgan a pista hoy para cumplir con los dos entrenamientos y la clasificación. Mañana, a las 11, irá la final a 10 vueltas.

8ª Fecha Autódromo Rosamonte