Ángel de Brito habló de la salud de Silvina Luna: “Está pesando 40 kilos y tiene una falla multiorgánica”

Ángel de Brito dio novedades de la salud de Silvina Luna, quien permanece internada en la sala de terapia intensiva del Hospital Italiano sedada y con respirador desde hace dos semanas. El conductor de LAM contó el miércoles por la noche que “están intentando sacarle el respirador, sino el lunes le harían la traqueotomía”.

Además, dijo que la actriz perdió mucho peso estos últimos días y que tiene una falla multiorgánica. “Hace dos semanas que está atravesando esta situación. Bajó mucho de peso en estos últimos días: está pesando 40 kilos. Están evaluando hacerle una traqueotomía. Ya conté ayer que estaba sedada, intubada, en coma farmacológico, porque lo que tiene es una falla multiorgánica, que se produce muchas veces en este tipo de cuadros”, detalló el periodista.

“Hay mucho detalles que la verdad son horribles”, advirtió De Brito sobre el cuadro de salud que atraviesa Silvina Luna, y explicó: “Empezó con una falla renal y luego se agregó una falla respiratoria, por eso pasó a terapia intensiva. Le hicieron una resonancia en el cerebro y le dio bien, por suerte. Ese fue un dato bueno dentro del cuadro complicado. Porque sospechaban al principio una posible meningitis o una encefalitis, algo similar, porque estaba muy inflamada del cerebro, pero por suerte eso está descartado”.

“Le hicieron también una punción lumbar, son todas cosas que suenan muy fuertes, lo son, pero comunes de este tipo de cuadros. Acá, lo que sorprende todo es el origen de todo esto. Lo que dicen los médicos es que es un cuadro muy difícil de tratar y de establizar. Primero tienen que encontrar el tratamiento para esa bacteria para luego poder hacer el trasplante sin ningún tipo de problemas. Tuvo un shock séptico, que es una infección generalizada, y obviamente requirió la asistencia mecánica de las máquinas para poder continuar viviendo de la mejor manera posible. Venía con fiebre hace varios días también”, continuó De Brito e indicó que por el cuadro de situación de Silvina Luna es que el Hospital Italiano no difunde partes médicos por expreso pedido de la familia y los amigos íntimos de la modelo que la están acompañando en este momento. Quien está allí con ella de manera permanente, y desde que ingresó a la guardia dos semanas atrás, es su hermano Ezequiel, cinco años menor.

Por su parte, dijo que al momento en que estaba contando al aire la información se comunicaron desde la institución en la que permanece internada para darle las últimas novedades. “Tengo una noticia de recién. Me escriben desde el Hospital Italiano. Están intentando sacarle el respirador y sino, si esto no ocurre, el lunes le harían finalmente la traqueotomía. El panorama no es alentador, me dice”, concluyó Ángel de Brito sobre la salud de Silvina Luna, quien cumplió 43 años el pasado 21 de junio, cuando ya estaba sedada.

La exparticipante de Gran Hermano comenzó con problemas de salud años atrás debido a una intervención estética que se realizó en 2011 a cargo del doctor Aníbal Lotocki, quien le inyectó biopolímeros en sus glúteos que le produjeron hipercalcemia y una insuficiencia renal en su organismo.

Por ese hecho, el profesional fue condenado por el Tribunal Oral y Correccional N°28 de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años de prisión -y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina- por el delito de lesiones graves en una causa que le iniciaron de manera conjunta Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa.

Desde entonces, la actriz espera un trasplante de riñón y mientras tanto, necesita hacerse diálisis tres veces por semana en sesiones que duran cuatro horas ya que sus riñones dejaron de funcionar. A principios de junio, Silvina Luna publicó un video en sus redes sociales en el que contaba que había comenzado “el camino al trasplante” pero que todo se demoró por una bacteria que contrajo y que derivó en el cuadro que atraviesa actualmente, sedada y con respirador.