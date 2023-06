Habrá audiencia pública por un reciente pedido de aumento del boleto urbano en Oberá

martes 27 de junio de 2023 | 14:33hs.

El Concejo Deliberante de Oberá hará una audiencia pública para tratar el reciente pedido del Ejecutivo de aumentar del costo del boleto del transporte urbano de pasajeros. Será el lunes 24 de julio a partir de las 9 y los usuarios interesados en participar deberán inscribirse desde el viernes 14 de julio -de 7 a 13- hasta el viernes 21 del mismo mes -hasta las 9 inclusive- en la sede del deliberativo local (calles Barreyro y Jujuy).

Pese a que no se informó de qué porcentaje es el incremento solicitado, desde el Concejo explicaron que se fundamenta "en la significativa evolución inflacionaria que soporta el país desde la actualización del último cuadro tarifario y en cumplimiento del reglamento de servicio público del transporte colectivo de pasajeros de la ciudad de Oberá".

Citaron también que la Carta Orgánica Municipal "establece la obligatoriedad del llamado a audiencia pública para fijar las tarifas de los servicios públicos", por lo que "a los fines de dar continuidad con el análisis del cuadro tarifario, el Concejo Deliberante consideró imprescindible la convocatoria para conocer la opinión de la comunidad en general".

Consultado sobre los reiterados reclamos de los usuarios por las reducciones de frecuencias e incumplimientos de recorridos de las líneas de transporte urbano, el presidente del HCD, Santiago Marrodán, manifestó que "el área que debe resolver estos conflictos es Movilidad Urbana del Municipio", y añadió sobre eso que "lo que hacemos como herramienta, desde el Concejo al igual que desde la Defensoría del Pueblo, es recibir las quejas o pedidos de la gente y lo trasladamos al Área de Movilidad Urbana. Hoy hubo ocho expedientes que tratan el tema y los estamos enviando directamente a esa Área".

La concejal opositora Mara Frontini se hizo eco de los reclamos y expuso que "son innumerables dentro de los cuales figuran que: no se respetan los horarios, no se cumple con los recorridos habituales, existen reducción de refuerzos, etc. Esta situación ocurre en todos los barrios y los usuarios no logran llegar a horario a sus trabajos y escuelas por lo cual pierden presentismo y se aplican tardanzas".

En consonancia con las deficiencias del servicio urbano, esta mañana un grupo de referentes sociales obereños se reunió con el Defensor del Pueblo, Carlos Bernhardt, ante quienes expusieron sus quejas y al final de la reunión plasmaron en un acta que "se piden más horarios de colectivos y más coches, los friados y domingos no tenemos muchas líneas y no hay horarios fijos". También expusieron "la manera en que viajan los pasajeros".