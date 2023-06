Advierten que la diabetes afecta frecuentemente a mujeres de más de 60 años

martes 27 de junio de 2023 | 11:35hs.

Cuando hablamos de diabetes hablamos de una afección que se define como tener niveles crónicamente altos de azúcar en la sangre. Las razones son muy variadas, aunque las que más se repiten tienen que ver con fallos en nuestra producción o respuesta a la insulina, una hormona que ayuda a mover el azúcar del torrente sanguíneo a nuestras células

La diabetóloga Elizabeth Méndez, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Realmente es muy preocupante, yo siempre digo que es la gran pandemia de este siglo, la obesidad, esto va de la mano del aumento de la prevalencia del exceso de peso, obesidad y sobrepeso que impacta en todas las enfermedades crónicas así como la diabetes”.

“Hoy por hoy hay más de 537 millones de pacientes con la enfermedad y se estima que en los próximos años va a subir un 30 o un 40 por ciento, pero eso también viene acompañado de la prevalencia de hipertensión, de todas las enfermedades cardiovasculares, oncológicas y respiratorias”, apuntó.

Además agregó que el sobrepeso y la obesidad hace que todas estas enfermedades aumenten y van relacionados a los hábitos alimentarios, “es importante que tres meses antes de la concepción del bebé los padres se tienen que cuidar en su alimentación, el estado nutricional de mamá y papá van a desencadenar en ese bebé, las posibilidades de enfermedades crónicas, no solo diabetes y en dos generaciones más. Es importante que en el seno familiar se puedan cambiar estos hábitos como el sedentarismo, en la alimentación, nos estamos alimentando mal con ultra procesados, comidas rápidas muy ricas en grasas e hidratos de carbono”.

“Nosotros sabemos que por nuestra idiosincrasia y costumbres, nuestra alimentación básica tiene mucha cantidad de hidratos, de grasa y también de sal, entonces todo esto tiene un impacto. Misiones sigue a la media nacional, tenemos más del 13% de diabetes, hoy sabemos que las sociedades científicas de Cardiología y Nefrología se han reunido porque el 60 por ciento de los pacientes con diabetes tipo 2 que es el 90% de la población tiene exceso de peso y 4 de cada 10 pacientes tienen enfermedad cardiovascular y renal por la alimentación y el mal control metabólico”, destacó.

Prevención y cambios de hábitos

La profesional en ese sentido, resaltó que es de suma importancia que las personas asignen los recursos del equipo de salud para la prevención y para evitar las complicaciones porque sabemos que la una de las principales causas de muerte de es la patología cardiovascular por la diabetes por la que hay una muerte cada 20 segundos, “también es la primera causa de hemodiálisis, se amputan cada 20 o 30 segundos una pierna, realmente las complicaciones de esta enfermedad y la patología cardiovascular es tan importante que es un desafío de todos a que podamos hacer prevención en esto que es el factor común que son los cambios de hábito de vida”.

“La última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo realizada en el 2018 es lo que arroja esta prevalencia. Se vio que la diabetes de tipo 2 en Argentina se ve más en mujeres en más de 60 años, donde nosotros podemos hacer una prevención entre el 50 o 60% cambiando hábitos, se vio también que es más frecuente en aquellas personas que tienen más vulnerabilidad educativa económica, o sea que impactan muchísimo todo lo que nosotros podemos hacer en educación en la población para mejorar estos números”, refirió.

En ese mismo sentido comentó que se ven cada vez más niños con sobrepeso y obesidad como también de adultos jóvenes qué hacen diabetes, “si extrapolamos, estas niñas están en edad reproductiva y si tienen diabetes tipo 2 y se embarazan suelen tener más complicaciones e impactando en su descendencia, es un círculo vicioso. Es mucho mucho más efectivo establecer estas intervenciones en el estilo de cambio de vida”.

“La idea de hacer un diagnóstico precoz es buscar esos factores de riesgo como aquellos que tienen antecedentes hereditarios de diabetes, hoy por hoy bajó a 35 años la edad de riesgo, aquel que tiene sobrepeso y obesidad, alguna alteración cardiovascular o algún evento cardiovascular joven en menos de 45 años, aquel antecedente de haber tenido un bebé de más de 4 kilos o 2,5 kilos o el diagnóstico de diabetes gestacional que no siempre se realiza, algunas alteraciones o enfermedades endocrinológicas como el hipotiroidismo que es muy frecuente, colesterol y triglicéridos que son indicadores de que algo está pasando en el metabolismo, nos alerta a hacer la consulta adecuada para que el equipo de salud puede intervenir, guiar y pueda hacer todos los estudios”, enumeró.

El azúcar no es el único enemigo

Mendez a continuación detalló que con un simple control de glucosa en la sangre ya se puede tener el diagnóstico o cuando hay factores de riesgo se pide la curva de tolerancia “que nos posibilita diagnosticar no solo diabetes, sino esas situaciones intermedias de glucemia o glucosa en ayunas alteradas, donde nosotros podemos intervenir farmacológicamente más allá de estilos de hábito de vida y actividad física e ir a la normalidad con un control y un seguimiento siempre”

“Nosotros explicamos que no solo lo dulce contiene azúcar, sino hidratos de carbono, lactosa, todas las harinas, papa batata, choclo, mandioca que son muy ricas en hidratos pero no es que no podamos comer, no tiene que ser una alimentación restrictiva, sino una alimentación saludable, equilibrada, controlada, tiene que tener mucha fibra, agua, proteínas y grasas buenas”, aclaró.

Sobre las enfermedades cardiovasculares, la médica dijo que la diabetes afecta e inflama arterias y a través de esto produce esas complicaciones crónicas como retinopatía, nefropatía, la polineuropatía y cuando afecta a las arterias más grandes impactan justamente en lo que son los infartos y ACV.

“Si uno tiene sobrepeso y la obesidad por más que uno coma sano se tiene que hacer el control y actividad física porque el objetivo tiene que ser que tengamos el peso más normal posible pero hay que buscar el plan de alimentación para cada persona priorizando que se tiene que hacer una vida activa, acorde a las posibilidades que nos da una calidad de vida, dormir bien y descansar porque si dormimos menos de 6 horas tenemos más posibilidades de adquirir enfermedades crónicas”, concluyó.