Posadas: recomiendan limpiar los terrenos baldíos para evitar multas

lunes 26 de junio de 2023 | 13:52hs.

Si bien hace pocos días la región ingresó al invierno, el veranito de San Juan se hace sentir en la ciudad de Posadas y en toda la provincia, a ello sumado a los pronósticos que poco frío para esta temporada, desde la Municipalidad de Posadas recalcan el compromiso de limpieza de los baldíos y malezas para continuar con la prevención contra el dengue.

En ese sentido, desde la comuna dieron a conocer que distintas secretarias continúan recorriendo los distintos sectores de la ciudad controlando la limpieza de los baldíos y labrando actas en caso de ser necesarios. Según registros, en febrero se labraron poco más de 100 actas de infracciones.

“El Consejo Deliberante reformó dos ordenanzas en la ciudad que se relacionan con la conservación de los bienes inmuebles, otorgándole más herramientas al municipio para ejecutar acciones directas cuando los propietarios no limpian sus terrenos, entonces eso más allá de la sanción, ayuda a mantener lo que a todos nos importa que son los terrenos limpios”, manifestó en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Betiana Balbachán, titular del Tribunal de Faltas Municipal N°3 de Posadas.

En la actualidad son tres las secretaria que se encargan del tema de limpieza de baldíos o terrenos particulares, inspectores ambientales, la Secretaría de Salud y Control Comunal.

“Cuando algunas de estas secretarías advierten este tipo de infracciones correspondientes a las normas vigentes, pueden labrar actas de infracción”, expresó Balbachán, quien agregó “en nuestra provincia por nuestro clima, nunca baja el alerta en relación a lo que tenga que ver con evitar la propagación del dengue”.

En materia estadística, en febrero un mes pico por el calor, se labraron 110 actas de infracción, mientras que en mayo fueron alrededor de 60 y 70. “Habló de los meses de turno en lo que me tocó estar, quizás en enero hubo más actas”.

Por otra parte, la titular del Tribunal de Faltas Municipal N°3 de Posadas, habló de las responsabilidades de tener una propiedad limpia y recalcó que las infracciones tienen que ver con el crecimiento de las malezas.

“En algunos casos los propietarios por ahí no son lo suficientemente diligentes para mantenerlas en buen estado sus terrenos o inmuebles que no tienen ningún tipo de emprendimiento, ni de obra en este momento”, dijo y agregó “las notificaciones no se efectúan en el baldío, sino que se notifica el acta en el domicilio de la persona que es responsable del inmueble. Cuando el terreno está en malas condiciones higiénicos-sanitarias, ya se labra un acta de infracción, luego los agentes pasan nuevamente por el lugar al tercer día para verificar que se limpió el lugar, pero la infracción ya está hecha después en el Tribunal de Falta se decidirá si tendrá condena o no”.

En cuanto a los costos de un acta de infracción, actualmente y hasta al menos fin de junio el valor de la unidad fija es de 222,60 pesos, lo que equivale a un litro de nafta infinia con precio a mes de enero.

Según dieron a conocer el piso de la multa es de 60 unidades fijas y dependiendo de lo severo de la situación puede alcanzar las 1000 unidades fijas.

“Hay un rango de unidades fijas un mínimo y un máximo entre el que entre los que se puede mover el juez de Faltas de acuerdo a la gravedad de la situación, no todas las causas son iguales, no tienen la misma complejidad, ni el terreno tiene las mismas dimensiones. El piso son 60 unidades fijas (se actualiza en enero y julio) y el máximo es de 1000 unidades fijas, eso dependerá de cada situación”, explicó.

“El monto de la unidad fija se actualiza cada seis meses, o sea se actualiza de enero y en julio únicamente, no se actualiza cada vez que aumenta el costo de la nafta infinia, se actualiza solamente dos veces al año entonces ahora estamos con el costo de enero. Actualmente las multas están entre los 60 a 1000 unidades fijas, también hay infracciones en caso de falta de cerramiento de los terrenos”, cerró.