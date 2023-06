Desde Itapúa acusan a la Armada de permitir cobro para adelantar

miércoles 21 de junio de 2023 | 6:00hs.

El gobernador electo del departamento Itapúa, Javier Pereira, lanzó fuertes acusaciones a la Armada Nacional de Paraguay por permitir que se cobre por el adelantamiento de vehículos en la cabecera del puente San Roque González de Santa Cruz y elegir sólo automóviles con patente paraguaya para trasponer el viaducto rumbo a Posadas.

El feriado en la Argentina provocó un nuevo caos en el tránsito en la zona comercial de Encarnación, debido a la presencia de muchos turistas que denunciaron ante medios de prensa, pedidos que van desde los $10 mil hasta los $30 mil para avanzar en la fila.

Desde Buenos Aires, San Juan, Entre Ríos y también de diferentes ciudades de Misiones cruzaron turistas por el fin de semana largo y el retorno demoró en algunos casos hasta 24 horas.

La emisora Radio Itapúa reportó varios testimonios de argentinos confirmando el pedido de dinero de particulares para obtener un buen lugar en la fila y agilizar el paso.

Mientras aumentaba el malestar de los visitantes argentinos que registró descompensaciones, el exintendente de Cambyretá y actual gobernador electo de Itapúa, Javier Pereira, dijo en declaraciones a Radio Itapúa que “la situación es vergonzosa. Cualquier persona viene a hacer lo que quiere en la ciudad. En todo momento ofrecen adelantamientos a los turistas que están en la fila esperando ocho y hasta diez horas para pasar. Desde la tarde del lunes hay gente que todavía no pasó”.

Pereira confirmó las denuncias de los turistas y de acuerdo a su testimonio, “si no se paga $20 mil o $30 mil pesos, no se le adelanta en la fila. Sin embargo, yo observé que hay personas que ya hicieron cuatro viajes yendo a traer cosas desde la Argentina y nuestros turistas todavía no pueden volver. Vinieron para pasar el fin de semana por el feriado largo y ahora están con una decepción soportando esta situación”.

Similar situación se repitió con interminables filas para regresar a bordo del tren internacional, que se sumó un bloqueó realizado desde el Paraguay.

Del lado paraguayo

El funcionario que formalmente asumirá la gobernación el próximo 15 de agosto, reveló: “Ya conversé con personal policial y me dicen que no pueden hacer nada porque el problema está en la cabecera del puente con la Armada paraguaya. Hay que decir con nombre y apellido. No tienen escrúpulos y hay que tomar medidas, hay que llamar al presidente de la república”.

Y para clarificar aún más sus dichos, agregó: “No debe haber un cobro de peaje para adelantamientos o tener privilegios para acceder a la cabecera de puente internacional. Somos el país de la vergüenza. Cualquier persona hace lo que quiere. Tenemos que facilitarle el acceso, ponernos a disposición del visitante. Nadie va a querer venir más si seguimos jugando con la buena intención de los turistas que vienen a pasear o hacer compras. No sirven reuniones de diálogo, hay que tomar medidas”.

Pereira aseguró que más que diálogo hace falta tomar medidas concretas.

Sugirió Pereira “instalar cámaras en la cabecera del puente para tener evidencia de la situación crítica que estamos pasando”.

Al finalizar el diálogo radial, Pereira, junto al actual gobernador Christian Ríos, se trasladó hasta la cabecera del puente del lado argentino y constató que el cruce era normal.

“Vemos las casillas habilitadas en Posadas, el trámite es rápido y el paso es fluido. El problema lo tenemos nosotros en la cabecera del lado paraguayo”, insistió.

Hasta una improvisada reunión arribó el cónsul de Paraguay en Posadas, Rolando Goiburú, quien se sumó a la comitiva que cerca del mediodía regresó a Encarnación.

Las quejas

Varios conductores que esperaban su turno para pasar desde Encarnación a Posadas, increparon en varias oportunidades a miembros de la fuerza de seguridad pidiendo mayor celeridad en el cruce. La respuesta que ensayaban siempre apuntó a la recomendación de Vialidad Nacional Argentina de no hacer filas de vehículos sobre el viaducto, para evitar carga estática. Sin embargo, el embudo en la zona primaria aduanera de Encarnación, se produce por adelantamientos indebidos y las maniobras de cobro para tener un lugar privilegiado, que denunció el gobernador.

“Hace cuatro horas que estoy esperando para cruzar”, dijo un ciudadano paraguayo desde su vehículo dispuesto ya en la zona primaria. “El lunes a las 22 me puse en la fila y es las 8.30 y recién llego a la cabecera para pasar”, dijo otro conductor del vecino país.

“Hace diez horas estoy esperando para pasar al hospital de Posadas porque acá en Encarnación no hay insumos”, comentó uno más, abordado por cronistas paraguayos.

Desde San Juan, una familia que visitó familiares en Coronel Bogado, dijo en la radio encarnacena que “nos pidieron para adelantarnos 10 mil pesos, con la anuencia de la Policía observando todo. Estamos desde las cinco de la tarde de ayer”.

Combustible y ropa

Durante varias horas de la tarde del martes, el gobernador electo Pereira, el actual Ríos, el intendente de Encarnación, Luis Yd, y el cónsul Rolando Goiburú, permanecieron en la cabecera del lado paraguayo y escucharon los reclamos de turistas e incluso encarnacenos que esperaban para cruzar a Paraguay en busca de combustible.

Si bien los ciudadanos paraguayos reconocen que el precio del combustible está bajando en su país y en la Argentina se registró un nuevo aumento, todavía conviene la carga en Posadas. Admiten también que varios vehículos con patente argentina, cruzan con combustible y lo venden en Encarnación.

La diferencia cambiaria resulta atractiva para que ciudadanos del departamento Itapúa, compren en Posadas, sin embargo, en el circuito comercial de Encarnación se observa que los argentinos llegan para adquirir algunas prendas de invierno, artículos de electrónica y otros implementos. Miércoles y sábados son los días que reciben a tours de compras que mayoritariamente vienen desde Corrientes, Chaco y Entre Ríos.



