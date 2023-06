Un tesoro que se inculca desde la propia cuna

domingo 18 de junio de 2023 | 6:05hs.

Las riquezas que envuelven la cultura mbya guaraní en ocasiones se reinventan y en otras se mantienen con su más pura esencia sin que se pierdan los matices al pasar de generación en generación. La música es uno de estos componentes de la cultura que es guardado como un tesoro y se practica con respeto. Son principalmente las mujeres quienes inculcan el canto por medio de tradicionales canciones y melodías a sus bebés.



Música e instrumentos musicales son elementos sagrados, no es común verlos en la cotidianeidad, son utilizados en el templo y para rituales. Las mujeres juegan un rol primordial para preservar las melodías tradicionales. “Cuando llega el atardecer se sientan al lado del fuego y cantan, los niños duermen con el canto del corito, por eso se mantiene el coro dentro de la comunidad”, indicó Francisco Duarte, cacique de la comunidad Guavirá Poty, en Colonia Santa Rita, municipio de Fracrán.



Los conocimientos sobre la ejecución de los instrumentos como la guitarra, el violín o el takuapú, este último de uso exclusivo de las mujeres, se transmiten para que no se pierdan los valores, en particular los de percusión. “El takuapú sólo lo usa la mujer y dentro del templo, sólo se lo saca de ahí alguna vez cuando se hace algún ritual”, explicó Duarte.



Entre los rituales en que se transmite la cultura de la música están el Tangará y la celebración del Ara Pyau, es decir año nuevo. “Son momentos en los que se explica a los más chicos sobre el significado de estos rituales, en los que están presente la música y las danzas tradicionales. El templo es un espacio donde en nuestra comunidad presentamos actividades tradicionales y comidas típicas, es nuestra manera de mantener esa cultura”, resaltó el cacique.



De esta manera, construir los instrumentos también representa todo un aprendizaje, tanto el rové como el takuapú los fabrican con sus propias manos. Esto representa un minucioso trabajo desde la elección de la madera, el corte y los detalles en tallado que le dan un toque único y especial, a diferencia de las guitarras, que no las fabrican ellos mismos.

