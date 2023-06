Arte sonoro mbya, una expresión artística que representa Aguyje

domingo 18 de junio de 2023 | 6:05hs.

La música mbya guaraní es sonoridad inspirada en el monte. Y es que el pueblo guaraní, asentado desde hace tiempos milenarios en este suelo -conviviendo en armonía con la naturaleza y conectando con la espiritualidad que va más allá del cuerpo y la forma física de las cosas- se vale del arte sonoro como una forma de lenguaje universal y trascendente.



Transmitida desde antaño a través de la oralidad, tiene una forma de relación con el entorno que nace del alma humana. Es un concepto musical que tiene que ver con lo espiritual. Pero tiene que ver con ese estado que en guaraní le llaman el ‘Aguyje’, una expresión que refiere a ahondar en la esencia de la persona y relacionarlo con el estado de gracia absoluto.



Espiritual, armónica, diferente y única, este arte sonoro se relaciona con lo sagrado. Por esa misma razón durante mucho tiempo permaneció secreto y sólo era conocido por el pueblo guaraní. Sin embargo, con el correr de los años y la interculturalidad marcando nuevos cursos en la historia, este acervo cultural comenzó a compartirse al juruá (lo que se traduce como sociedad blanca). Y en el proceso de difusión, registro y convite de este patrimonio cultural, trabaja Karoso Zuetta hace más de 20 años.



El artista -que dedica su vida a la investigación y la música mbya guaraní- comenzó a interiorizarse por esta expresión sonora en 1983. Su labor apunta a la visibilización y el fortalecimiento del acervo sonoro mbya guaraní, difundiendo y compartiendo los sonidos ancestrales que forman parte de la historia y la cultura de la región. De su trabajo y experiencia habló con El Territorio.





¿Cómo llegó la música mbya guaraní a su vida?

Mi trabajo y acercamiento comenzó en el 83, durante las prácticas educacionales de educación física en las escuelas bilingües de las aldeas que estaban bajo la tutela del Montoya, o sea, la de Perutí y la de Fracrán.



¿Cómo decidió seguir ese camino?

Bueno, eso fue un proceso bastante complejo. En 1995, hubo un congreso de comunidades de la Triple Frontera y allí, los principales referentes decidieron que empezarían a compartir con el resto de la sociedad su verdadera cultura. Mi trabajo comenzó más o menos en esa misma época, en los 90.



Pero fue un proceso. Empecé a prepararme, a investigar, aprender las afinaciones, las melodías, a tratar de comprender todo porque es un formato propio y distinto; tienen una organización armónica y melódica diferente de lo que nosotros utilizamos en el folclore o en el rock o en cualquier otro género; es propio de ellos. Me llevó unos años.



¿Cómo fue ese proceso? ¿Se encontró con dificultades en el camino?

Sí. Las primeras experiencias fueron un poco traumáticas. En el 2003 tuvimos una presentación en el auditorio del Montoya y algunos estudiantes de antropología y referentes de la música me acusaron de robo de la música. Durante un tiempo circuló el rumor de que yo había robado su música cuando en realidad sólo intentaba ponerla en valor y darla a conocer.



A pesar del cuestionamiento de los académicos, seguí con el proyecto porque llevaba ya una extensa militancia en el ámbito de la cultura y porque a partir de esas presentaciones y experiencias me relacioné mucho más con el pueblo guaraní y ellos se sentían respetados con mi trabajo, les gustaba.



Tras la presentación del Montoya, que trajo repercusiones. ¿Como siguió su experiencia en esta expresión?

Fue gradual y fructífera. Participamos en el 2003 de un festival muy importante que se realizó en las reducciones de San Ignacio, en Semana Santa, y después presentamos un espectáculo con los distintos momentos históricos de Misiones y su representación musical. Fue un show que tuvo mucha repercusión y se repitió en la Feria del Libro y en el Teatro San Martín, de Buenos Aires. Contó con la participación del coro de la Unam, la orquesta de la Unam, Ramón Ayala, Chango Spasiuk, un coro de la aldea Fortín Mbororé y yo, que llevamos la música mbya.



Fue un momento histórico…

Sí, eso marcó un momento histórico porque se representó a la música de Misiones en sus procesos históricos -incluyendo a la guaraní- y también porque el pueblo mbya, a través de ese coro interpretó por primera vez frente al público en general su propia música. Antes de eso, ya cantaban pero presentaban traducciones de canciones conocidas y populares.



¿Cómo se fue dando este camino, cómo fue evolucionando su trabajo?

Grabé el primer disco ‘Rituales paganos’ con canciones de fusión en 2004 y se publicó en 2005. Y para 2007, Nerina Bader se incorporó al proyecto. Con su llegada, pudimos acceder a un caudal mucho mayor de arte, porque la mayoría de las canciones del pueblo mbya está armada en las tesituras con las voces infantiles y femeninas. Entonces con Nerina, que venía de una crianza con su abuela que era paraguaya y que pronuncia bastante bien el guaraní y sobre todo sus características sonoras, comenzamos a evolucionar en el aprendizaje y en las fusiones.



Hoy tenemos más de 10 canciones grabadas. Algunas son únicamente con ritmo, armonía y melodías de la música mbya y las letras que le puse yo. Otras son directamente versiones de la música original.



¿Qué es lo que hace tan única a la música en mbya?

Nos gustan los sonidos de los instrumentos, nos gusta cómo suenan esas palabras cantadas o esos vocablos; esa forma de vocalizar esa lengua con melodía es maravillosa, es lo que nos atrae.



Hay varios elementos; uno de ellos es que tiene que ver con la espiritualidad, con una forma de relación con el entorno y con la trascendencia que nace del alma humana. Es un concepto musical que tiene que ver con lo espiritual, Tiene que ver con ese estado que ellos le llaman el Aguyje.



Otra de las cosas que hacen tan especial a esta música es su maceración en el tiempo, ese pasarse de generación en generación durante siglos y siglos y de manera oral; además de lo técnico o la forma armónica que también la hace especial, porque esta música tiene un acorde mayor que es la base de la textura sonora, pero con la voz y las melodías, va generando tensiones que provocan muchísimas tonalidades. Pero ese acorde es siempre el mismo, el acorde del acompañamiento. Eso también lo hace muy especial.



¿Y la letra que representa?

La poesía es muy especial, es muy inspirada. Son frases con formas acabadas y breves que se repiten muchas veces y tienen distintas técnicas como las encaladuras y como la antífona, que son evolucionadas técnicas de poesía y de canto que ayudan a la memorización oral. Entonces, a veces, una misma palabra vuelve a ser el nexo para la frase siguiente y eso se va repitiendo volviendo más simple el proceso de memorización.



¿Y en cuanto a la afinación?

La forma de afinación de los instrumentos es distinta y la calidad es alta. Se busca la perfección en la afinación de los instrumentos, después las voces y los timbres de las voces. Por eso también el sonido es mayormente interpretado por niños y mujeres. Los hombres hacen como voz de guía, que van marcando como el comienzo y como el disparador de los temas y después cobran protagonismo las voces femeninas e infantiles a veces combinadas, a veces mezcladas, pero son las que predominan y ese timbre también hace que sea muy especial.



La música mbya sintetiza los sonidos del monte, porque de alguna manera sintetiza todos estos elementos porque ellos son un pueblo del monte.



¿La interculturalidad colaboró en este proceso?

Creo que la interculturalidad es una postura social que está muy arraigada en Misiones. No sucede en todas partes. Porque acá ya los colonos cuando llegaron allá a fines del año 1800 se encontraron con los guaraníes y esa integración viene de ese momento.



Hubo, sí, en ese proceso momentos en los que una grieta importante apareció. Pero esa grieta empezó a cerrarse otra vez con la interculturalidad porque se habilitó un espacio para la participación sin dejar de ser uno mismo, en donde una cultura no se impone sobre la otra sino que la acepta, se intercambia y se respeta. Y de ese intercambio surge algo nuevo, una nueva forma.

