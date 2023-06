Al rescate de la sagrada sonoridad guaraní

domingo 18 de junio de 2023 | 6:06hs.

Danza, canto y oración hacen parte del Teko marangatu de los guaraníes, el modo de ser sagrado y santo, que a la vez no es un espacio aislado de la vida cotidiana. Música y espiritualidad van de la mano y atraviesan todas las manifestaciones de la cultura.



Los guaraníes mbya que habitan en comunidades en Misiones comprenden a la música, “ese universo sonoro”, como una forma de lenguaje trascendente que comunica con la naturaleza, con la espiritualidad y que agradece la reciprocidad de la vida en solidaridad.



La palabra bailada y cantada, voz y cuerpo en movimiento, es parte constitutiva de los rituales religiosos y por ello muchos instrumentos originarios o incorporados por contacto intercultural son utilizados en las ceremonias en el opy (templo o lugar sagrado) y allí consagrados.



Las canciones ancestrales, las melodías que rezan, las vocalizaciones que invocan el favor divino son el arte de los sabios opygua o líderes espirituales, que guían los rituales acompañados de los demás integrantes de la comunidad: los varones que tocan los instrumentos, el coro de los niños y las mujeres que danzan.



Inspirada en la naturaleza

La música mbya es esa sonoridad inspirada en el ritmo de los pájaros y el pasar del agua que fluye, se transmite de padres a hijos por la oralidad y requiere de unos instrumentos realizados artesanalmente con materia prima de la selva.



En estos días en que la población originaria ve peligrar la continuidad de su cultura por el avance desenfrenado sobre el monte nativo, el cambio climático y las carencias materiales, la música mbya guaraní suena y conecta con la esencia de la vida en la tierra y demanda acciones concretas para su rescate, puesta en valor y preservación para las futuras generaciones.



Estas iniciativas para transmitir la música milenaria con raigambre en los dioses y en una manera de ver el mundo están siendo llevadas adelante por referentes de las comunidades indígenas que enseñan sus saberes a los más jóvenes.



A su vez, los mbya abren cada vez más este acervo al juruá (sociedad blanca), “siempre que se acerquen con respeto”, señalan, ya que entienden que el trabajo conjunto puede colaborar con el registro y salvaguarda de este patrimonio que es parte de la identidad de todos los misioneros.



Acerca de estos proyectos comunitarios para rescatar los sonidos y los procedimientos milenarios para construir los instrumentos y la profunda significación que tiene la música en la cosmovisión guaraní trata el informe dominical de El Territorio.



Se aportarán a continuación y en las siguientes páginas los testimonios de referentes mbya comprometidos con la preservación de sus costumbres y modo de vida y también se desplegará la reflexión de estudiosos de la cultura.



Es frecuente que las comunidades tengan en la actualidad sus coros de niños con el acompañamiento de guitarras y del takuapú. Estos grupos son parte importante en las ceremonias religiosas y festivas.



Asimismo, los coros además de tener un espacio en la vida en la comunidad suelen representar sus raíces en festivales y eventos interculturales.



El coro activo de Perutí

La comunidad Perutí, localizada entre El Alcázar y Caraguatay, desarrolla un proyecto integral de puesta en valor de la cultura y el arte mbya, que involucra a todos en la aldea y también se suma la escuela.



En ese contexto, el coro de niños coordinado por Aurelia Núñez es una semilla al futuro de la nación mbya.



El coro canta y baila las canciones legendarias de su cultura.



La comunidad cumplió el pasado 13 de junio 43 años y es un objetivo de sus pobladores mantener vivo el modo de vida originario.



“La música -yo digo lo que me parece a mí de lo que aprendí, no hablo por todos- es la manera que nos regalaron nuestros antepasados para agradecer la vida”, detalló Laura Villalba, una de las impulsoras del proyecto de rescate cultural.



“Con la música damos gracias a Ñanderuete (nuestro Dios) por cada nuevo día de vida, por levantarnos un día más y por eso es que en la comunidad siempre hay alguien cantando, alguien tocando música”, resaltó.

El rave-í de noble madera que devolverá las melodías del monte Arte sonoro mbya, una expresión artística que representa Aguyje El coro de niños mbya comparte su arte con el mundo Siempre busca conectar con la dimensión sagrada Un tesoro que se inculca desde la propia cuna