La Policía custodia el Neni de Los Helechos y avanza en la investigación de las amenazas

viernes 16 de junio de 2023 | 15:24hs.

Tras la conmoción inicial por la aparición de dos notas amenazantes en el predio donde funciona el Neni 2115 de la localidad de Los Helechos, esta mañana las autoridades policiales se reunieron con padres, directivos y el intendente Pedro Gómez para tratar el tema, al tiempo que garantizaron la seguridad de los niños y docentes de la institución.

Al respecto, por directivas del comisario general Claudio Ludtke, jefe de la Unidad Regional II, se dispuso la custodia permanente del predio, en paralelo a la investigación del caso.

"Esperamos dar con el responsable de estos hechos y estamos sobre una línea de investigación firme, aunque por el momento no se puede informar demasiado al respecto, sí que sería una cuestión que excede lo delictivo", indicó el titular de la UR II en función a la sospecha sobre un móvil político.

Precisamente, entre el pasado viernes y el último miércoles manos desconocidas dejaron dos notas bajo la puerta del Salón Cultural, donde funciona el Neni.

"Se mudan y quemo", dice el primer escrito, mientras que el segundo cita: "Pedro G. renuncia prendo fuego Neni con niños", en clara referencia al intendente Pedro Gómez, quien en pasado 7 de mayo fue reelecto por tercera vez.

Por su parte, esta mañana la directora del Neni, Cristina Barczuk, precisó que "la idea de la reunión surgió para transmitir tranquilidad a los padres ya que la Policía nos dio las garantías y están trabajando para esclarecer el hecho".

En tanto, reconoció que "el temor de los padres es lógico, pero nos estamos ocupando y sus hijos van a estar seguros".

Grave antecedente

Vale recordar que el pasado 15 de mayo dos personas irrumpieron en instalaciones del Neni 2125 donde golpearon a la portera y propiciaron un incendio que ocasionó serios daños materiales, lo que obligó a mudar las aulas al Salón Cultural, donde funciona transitoriamente.

Aquel antecedente de violencia extrema sentó las bases para el temor que hoy sacude a la comunidad educativa, con el agregado de la explícita amenaza de volver a quemar el lugar si el intendente Pedro Gómez no renuncia al cargo.

Consultado al respecto, esta mañana el jefe comunal opinó que "el temor de los padres es entendible. Todo lo que pasó es muy grave y no son sólo amenazas, ya que previamente quemaron el Neni y golpearon a la portera".

"Me generó mucha angustia cuando me llevaron las notas con las amenazas, sobre todo porque atrás están los chicos. No entiendo la finalidad de esto. Las elecciones pasaron y el pueblo habló, ya que nos reeligieron con el 62 por ciento de los votos. Pero ahora lo importante es garantizar la seguridad de los chicos y docentes y encontrar al responsable", remarcó Gómez.

El Juzgado de Instrucción Dos de Oberá interviene en el caso de las amenazas recepcionadas en los últimos días.