Amenazaron con quemar un Neni si no renuncia el intendente de Los Helechos Pedro Gómez

jueves 15 de junio de 2023 | 11:17hs.

Primero fue: “Se mudan y quemo”, y después: “Pedro G. renuncia prendo fuego Neni con niños”. Ambas notas adornadas con caritas sonriendo, lo que les otorga un tinte aún más siniestro al mensaje que transmiten. La directora del Neni 2115 de la localidad de Los Helechos denunció que el último viernes y ayer manos anónimas depositaron dos notas con amenazas bajo la puerta de acceso del Salón Cultural del pueblo donde funciona la institución educativa.

Precisamente, el pasado lunes 15 de mayo dos personas irrumpieron en el predio del Neni donde golpearon a la portera y propiciaron un incendio que ocasionó serios daños materiales, lo que obligó a mudar las aulas al Salón Cultural. Aquel antecedente de violencia extrema sentó las bases para el temor que hoy sacude a la comunidad educativa, con el agregado de la explícita amenaza de volver a quemar el lugar si el intendente Pedro Gómez no renuncia al cargo.

Sobre los recientes sucesos, la directora Cristina Barczuk (44) denunció que el viernes por la mañana una docente encontró una nota escrita a mano en un pedazo de hoja blanca que fue arrojada por debajo de la puerta del Salón Cultural, donde se encuentran dando clases. “Se mudan y quemo”, seguido de una carita feliz.

Ayer la directora volvió a requerir presencia policial porque al llegar al lugar encontraron una segunda nota: “Pedro G. renuncia prendo fuego Neni con niños”, y otra carita feliz.

Entre otras medidas, se entrevistó al sereno y la Policía Científica analiza las notas en busca de huellas. Interviene el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá.

“Incertidumbre y tristeza”

Esta mañana, en diálogo con El Territorio, el intendente de Los Helechos Pedro Gómez se mostró preocupado por la cuestión y no descartó alguna connotación política. Vale mencionar que el pasado 7 de mayo Gómez fue relecto por tercera vez en el cargo y desde diciembre afrontará su cuarto periodo consecutivo al frente de la comuna. “Para mí, esto tiene algún tinte político porque una nota pide que renuncie a pocos días de las elecciones. Son inadaptados que se meten con los niños y docentes. Se manejan con mucha impunidad y quieren transmitir temor”, opinó el alcalde.

Asimismo, alertó que “ya golpearon a una portera y quemaron el Neni, y siguen amenazando y haciendo daño”. Consultado al respecto, reconoció que “sospechas siempre hay”, al punto que “una persona que fue candidato se tomó el trabajo de ir casa por casa hablando mal de mí. Pero no puedo acusar sin pruebas. Ahora es tarea de la Policía investigar a fondo”.

También manifestó que esta mañana habló con la supervisora escolar, quien le comentó que hay docentes que están yendo al psicólogo por el estrés y el miedo por la situación vivida. “Es algo muy triste, más en un pueblo donde nos conocemos todos. Esto genera incertidumbre y tristeza”, lamentó. Actualmente, Gómez atraviesa un proceso de recuperación por una grave enfermedad, a pesar de lo cual continúa en funciones.

“No tengo miedo porque me enfrenté varias veces con mi propio fin. Yo estoy curtido y le meto para adelante, pero me preocupa que amenacen a niños y docentes. En lo personal no tengo enemigos, pero por ahí alguien quiere que me pase algo o que renuncie, pero no lo van a lograr”, subrayó.