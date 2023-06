Murió Mario Sabato, cineasta, intelectual e hijo del escritor de ‘El túnel’

domingo 04 de junio de 2023 | 6:00hs.

El cineasta Mario Sabato, autor de más de una decena de películas e hijo del reconocido escritor Ernesto Sabato, murió ayer a los 78 años, en Buenos Aires.



“Buen viaje hacia el infinito, papá. Nos diste todo, estarás siempre en nuestros corazones”, escribió en Instagram Guido Sabato, músico e hijo del realizador, al confirmar la noticia.



Asimismo, en el Facebook de Mario, en el que el artista era muy activo, ayer su familia comunicó : “Queridos amigos y seguidores: con mucho dolor les comunicamos la triste noticia de la partida de Mario. Agradecemos a todos ustedes por haberlo acompañado estos últimos tiempos, a través de este medio. El intercambio con ustedes le hacía mucho bien. Lo despedimos en O’Higgins 2842 hoy (por ayer) a partir de 19 horas. Se ruega no enviar arreglos florales (ya lo conocen). Abrazos”.



También, Diego Valenzuela, historiador e intendente de Tres de Febrero, el partido donde los Sabato vivieron, como vecinos de Santos Lugares, despidió al artista: “Despedimos a Mario Sabato, mucho más que ‘el hijo de Ernesto’. Un tipo creativo, cineasta e intelectual comprometido”, escribió Valenzuela.



El cineasta tuvo una extensa carrera realizando comedias y filmes infantiles, muchas de las cuales firmaba bajo el seudónimo de Adrián Quiroga.



Mario Sabato, fue guionista y director de cine, filmó 14 películas. Entre sus realizaciones se encuentran los filmes del grupo Los Parchis, publicados a los comienzos de la década del 80. También películas de los Superagentes.



Uno de sus primeros filmes fue El poder de las tinieblas, de 1979, realizado en base al fragmento Informe sobre ciegos, parte de la novela Sobre héroes y tumbas, una de las obras maestras de su padre.



En 2003, Mario Sabato dirigió India Pravile, a la que consideraba su mejor película, aunque no tuvo la recepción que esperaba por parte de la crítica. Era un filme crudo, que tocaba temas como el suicidio y el arte.



Entre sus últimos trabajos se encontraba Ernesto Sabato, mi padre (2008), un trabajo documental de reconstrucción sobre la vida y obra del escritor, que incluyó el testimonio de Raúl Alfonsín, Magdalena Ruiz Guiñazú, China Zorrilla o Mercedes Sosa entre otros.



Preservación del legado

Mario había sido muy activo en el trabajo de restauración y mantenimiento de la casa de la familia Sabato en Santos Lugares, que se volvió un museo sobre la vida y obra del autor de El túnel y miembro de la Conadep. La propiedad es administrada por Guido y Luciana, los dos hijos de Mario.



Alejado del cine

Aunque algo recluido en los últimos tiempos, el director se mostraba muy activo en su perfil de Facebook. Allí compartía fragmentos de su intimidad, mechados con fotos de sus mascotas o algunas reflexiones. En uno de sus últimos posteos narraba cómo fue el proceso por el cual abandonó el cine, con algunos enojos, y haciendo un repaso de su obra.



En otro de sus textos reflexionó sobre la vida después de la muerte. “Sé que después de mi muerte no tendré ningún paraíso, ni sufriré algún infierno. Los llevo conmigo, vivo con ellos en mi alma y en mi conciencia. Trato de ser una buena persona, de hacer todo el bien que puedo, de ayudar y tender una mano al que lo necesita. A veces lo logro, y ahí está mi paraíso”, escribió Sábato.