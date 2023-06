Barby desmintió rumores de boda secreta con Burlando

sábado 03 de junio de 2023 | 6:00hs.

En las últimas horas circuló fuerte la versión de que la bailarina Barby Franco y el abogado Fernando Bulando, padres de la pequeña Sarah, se casaron en secreto y lejos de los flashes de la prensa.



Sin embargo, fue Barby, quien desarticuló el rumor mediante la interacción con sus seguidores de Instagram.



La panelista respondió preguntas de la gente, que le llegaron a través de las historias de Instagram, y una de ellas inquirió, “¿tenés pensando casarte o ya te casaste?”.



Y la flamante mamá de Sarah (de cinco meses y medio) no dudo al afirmar que: “En algún momento de la vida me voy a casar, con o sin él”. De esta manera, dio a entender que aún no pasó por el altar, pero que le gustaría hacerlo.