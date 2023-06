Liga de Puerto Rico: se definen los clasificados a cuartos de final

jueves 01 de junio de 2023 | 16:14hs.

La Liga Regional de Puerto Rico está en etapa de finalización en las fases de grupos, donde los equipos van a buscar este próximo domingo por la décima fecha del campeonato el pasaje a cuartos de final del certamen y empezarán las instancias decisivas con cotejos de ida y vuelta hasta llegar a la final.

En la zona norte prevalecen los cotejos que van a jugar Mandiyú y Atlético Garuhapé respectivamente, porque entre los dos elencos garuhapeños hay tan solo 2 unidades de diferencia y buscan clasificar primeros.

En cuanto la zona sur tiene como partido estelar el clásico capiovisense entre Esperanza y Papel Misionero en la cancha municipal de Capioví.

Cabe destacar que los encuentros se van a desarrollar entre el viernes 2 y el domingo 4 de junio y van a sacar pasaje los 4 primeros de cada grupo. Actualmente en el grupo norte se disputan los elencos para ver quiénes estarán en siguiente ronda, de los cuales se sabrá quién clasifica en primer lugar aunque ya aseguraron el pasaje a cuartos las dos escuadras de Garuhapé. En el grupo sur ya están los 4 clubes clasificados, Timbó, Atlético Jardín América, Atlético León y Atlético Hipólito Yrigoyen.

Zona norte:

Mandiyú de Garuhapé vs. Belgrano de El Alcázar, domingo 4 de junio 15.45

Club 25 de mayo de Puerto Rico vs. Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya, domingo 4 de junio 15.45 horas.

Atlético Demisiones de Capioví vs. Atlético Garuhapé, domingo 4 de junio 15.45

Zona sur:

Esperanza de Capioví vs. Papel Misionero de Capioví, viernes 2 de junio, 21 horas

Atlético Jardín América vs. Atlético León de Puerto Leoni, domingo 4 de junio, 16.30 horas

Atlético Hipólito Yrigoyen vs. Timbó de Jardín América, domingo 4 de junio, 16 horas.

Posiciones

Zona norte

Mandiyú 16 puntos (+3) (Clasificado)

Atlético Garuhapé 14 puntos (0) (Clasificado)

Belgrano 12 puntos (+4)

Asociación Helvecia 12 puntos (-2)

Atlético Demisiones 10 puntos (-1)

Club 25 de mayo 10 puntos (-4)

Mandiyú ya clasificó ya que el cuarto puesto que ocupa Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya no lo puede alcanzar. Atlético Garuhapé también clasificó ya que Atlético Demisiones de Capioví está en quinto puesto no lo puede alcanzar.

Zona sur:

Timbó 23 puntos (+16) (Clasificado)

Atlético Jardín América 19 puntos (+9) (Clasificado)

Atlético León 16 puntos (+7) (Clasificado)

Atlético Hipólito Yrigoyen 12 puntos (-5) (Clasificado)

Esperanza 7 puntos (-10)

Papel Misionero 0 puntos (-17)

Todos los clubes del grupo ya pasaron de ronda. Timbó ya avanzó como líder, resta definir si Atlético Jardín América o Atlético León ocuparán el segundo puesto, depende del resultado que se de el próximo domingo cuando se enfrenten. La visita va a ocupar el segundo lugar si gana el compromiso por dos goles de diferencia o más al 'Lobo' jardinense.

Atlético Jardín América, uno de los animadores del certamen y vigente campeón