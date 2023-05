Productores aliviados porque volverán a comercializar pollos

lunes 29 de mayo de 2023 | 6:04hs.

Pese a que la emergencia sanitaria por gripe aviar no se levantó, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) habilitó el ingreso de más de 13.000 pollitos bebés a Misiones.



Esta cantidad impactó alrededor de 500 productores de distintas zonas de la provincia que comercializan sus productos en las Ferias Francas y se les había cortado la cadena de producción debido a que desde febrero no recibían el ave para la producción.



Al respecto, José Villasanti, presidente de las Ferias Francas de Posadas, remarcó que la prioridad en esta primera entrega “fueron los feriantes que se le había cortado la cadena productiva”.



A su vez, Nilda Peréz, feriante, manifestó su alegría y dijo que “luego de un mes sin tener producción ni para cría ni para faena, ya cuento con alrededor de 50 aves bebés para alimentarlas y comercializarlas en tres meses aproximadamente”.



Ingreso

Días atrás el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) recibió junto a productores de la agricultura familiar el primer transporte de pollitos bebé destinados a ocho puntos de Misiones. Fueron en total 13.100 aves llegadas en función de que el organismo logró la habilitación de un protocolo sanitario de movimiento para el sector teniendo en cuenta que la provincia no posee casos de influenza aviar.



De este modo, la entrega se produjo en las localidades de Campo Viera, Aristóbulo del Valle, San Vicente, San Antonio, Wanda, Eldorado, Jardín América y Apóstoles.



En tanto, Villasanti destacó que la prioridad en esta primera entrega “fueron los feriantes que se le había cortado la cadena de producción porque desde febrero no entran pollitos bebé a la provincia por la gripe aviar”. También añadió que “de esta forma van a poder seguir produciendo aunque van a tener que armar otra vez la cadena de producción”.



Finalmente adelantó que “se está armando la lista para los productores que no los recibieron, porque el vehículo que trae tiene que venir con por lo menos 10.000 pollitos. Cuando esté todo listo vendrá la nueva partida”.



Cabe mencionar, que el envío desde el Centro de Distribución a los productores debe contar con el Documento de Tránsito Electrónico (DT-e), así como la inscripción en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) del Senasa y la correspondiente habilitación sanitaria para la adquisición de pollitos. La habilitación dio respuesta a una solicitud planteada desde la organización de productores de las Ferias Francas y el Ministerio de Agricultura Familiar, garantizando la trazabilidad y la bioseguridad, cuestión fundamental en el marco de la emergencia por influenza aviar”.



Ferias francas

Este matutino recorrió una de las Ferias Francas que se realiza los días sábados en Villa Cabello. Allí, algunos productores ya fueron beneficiados con el ingreso de pollitos, mientras que otros aún deben esperar otro movimiento desde el Centro de Distribución que aún no tiene fechas, pero estiman que se vuelva a dar cada quince días como sucedía con normalidad previo a las restricciones por influenza aviar.



Nilda Peréz, feriante de Cerro Azul, manifestó que “luego de un mes sin tener producción ni para cría ni para faena, ya cuenta con alrededor de 50 aves bebés para alimentarlas y comercializarlas en tres meses apróximadamente”. Añadió que “espera que pronto la situación se normalice así también pueden contar con stock las agropecuarias de la zona”.



Por otro lado, Miguel Díaz, de Colonia Ameghino, contó que “las restricciones por gripe aviar hicieron que desde hace más de dos meses no haya aves bebés en las agropecuarias y se dificulte la cadena de producción para muchos productores”. Luego, mencionó que pese a que a él no se le cortó la cadena de producción porque aún tiene aves para faenar, aseguró que pronto gestionará para ser parte de la lista de productores que reciban pollitos. “Estimo sea pronto otro ingreso porque aún quedaron muchos productores sin recibir y, también somos varios los que se nos está por cortar la cadena”.



Actualmente el kilo de pollo casero se puede conseguir entre $1.300 y $1.500, según productor.



Por último, Díaz finalizó: “Lo que más anhelamos es que se levanten las restricciones y todos podamos volver a producir con normalidad”.