Liga Regional Obereña: el Femenino juega la fecha que no se jugó

sábado 27 de mayo de 2023 | 9:00hs.

El fin de semana pasado no hubo fecha del fútbol femenino debido a las malas condiciones climáticas que impidieron a los equipos salir a las canchas, tanto en Sub15 como en Primera División.

Por ese motivo, el Departamento de Fútbol Femenino determinó que este fin de semana se dispute la fecha que no se jugó, es decir, la 3ra fecha de la categoría juvenil Sub15 y la 5ª fecha del torneo Apertura 2023 de la categoría mayor.

Solo hay una modificación respecto del programa anterior, y es que se cambia una de las localías, en lugar de la cancha de Racing se trasladan a la cancha de River de Villa Bonita.

Lo que sigue en el Femenino

3ra fecha Sub 15 – Cancha de Atlético Oberá

Sábado 27

A las 15 Racing vs. Atl. Iguazú

A las 16.30 Atl. Oberá vs. Atlético Alem

5ta fecha Primera – domingo 28

Estadio Juan Adelino Juristch (River de Villa Bonita)

A las 14.30 Atl. Aurora vs. Olimpia

A las 16 Atlético Alem vs. River de Villa Bonita

Complejo Deportivo de 25 de Mayo

A las 13 Atlético Oberá vs. AEMO

A las 14.30 Racing vs. Atlético Iguazú

A las 16 San Martín vs. River de Santa Rita