Massa anuncia hoy una suba de límites para tarjetas de crédito

lunes 22 de mayo de 2023 | 6:02hs.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunciará hoy una suba para los límites de endeudamiento de las tarjetas de crédito. El anuncio se espera en horarios de la tarde y estará bajo el nombre esquema de “Fortalecimiento del crédito al sector privado y mejoras del marco normativo”. El objetivo es sostener el consumo.



Luego de conocerse el duro dato de inflación de abril, Sergio Massa comunicó una serie de medidas para morigerar la fuerte suba de los precios. En las últimas horas, el ministro de Economía llegó a un acuerdo con cámaras bancarias y anunciará hoy que se aumentan los límites de las tarjetas de crédito.



“Es una medida importante en este contexto porque está orientada en sostener el consumo, aumentar la inversión y disminuir el daño de la sequía”, informaron fuentes en el Ministerio de Economía.



El acuerdo, según detalla Ámbito, se dio con la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), que reúne a las entidades de capital nacional, y con Abappra, que nuclea a bancos públicos y privados.



“Más de 20 millones de argentinos podrán comprar un 30% más. Por cada $10.000 pesos de disponible en un pago, se suman 3.000 pesos más; y si una familia contaba con 50.000 pesos de crédito en su tarjeta, ahora tendrá 65.000 pesos”, agregaron desde el Palacio de Hacienda.



A su vez, desde el sector bancario, aseguraron que “este esfuerzo debe complementarse con acciones del Estado y de los dirigentes políticos de todos los sectores, que permitan el ordenamiento macroeconómico necesario para lograr la reducción de la inflación”.



“También se requieren modificaciones al marco normativo a fin de promover la canalización de los ahorros de la sociedad hacia el crédito, en forma eficiente y evitando la generación de distorsiones, en especial las generadas por fijación de tasas mínimas”, sumaron. Estas medidas se suman a las dos anunciadas la semana pasada que buscan sostener el consumo minorista, como la reducción de la tasa del Ahora 12 y los saldos de los intereses para tarjeta de crédito, además del incremento de reintegros a sectores vulnerables por consumos con tarjeta de débito.



Cómo será el aumento

Según detalló Ámbito, el beneficio a aplicar en las tarjetas de crédito será con el incremento del 30% de los márgenes de compras en cuotas de los plásticos.



También se incrementarán 25% los márgenes de compras con tarjetas de crédito en un pago.



Además se prevé que aumentarán un 25% los márgenes de adelanto en cuenta corriente a MiPymes.



Por otro lado el plan de sostenimiento del consumo también prevé un beneficio para el uso de las tarjetas de débito. Así desde mayo se aumentó el límite hasta $40.000 para extraer efectivo con tarjeta de débito en los comercios.



Hasta ahora, los clientes podían retirar $30.000 de los comercios en los que pagaban sus compras con tarjeta de débito. Esta práctica se denomina extracash, una modalidad que ya representa el 4,14% del volumen total de consumo con tarjeta de débito, según el último índice Prisma Medios de Pago del primer trimestre. Para poder retirar dinero el cliente debe realizar una compra con tarjeta.

Hasta agosto domina la economía

El economista Carlos Melconian apuntó ayer que hasta agosto el país estará dominado por las variables económicas. “Argentina va a tener que juntar sin ideología y de todos lados un puñado de personas con aptitud patriótica porque el que viene es un escenario muy problemático. El que viene será un año de alto riesgo y volatilidad. Ya estamos viviendo una transición que tiene distintas etapas de acá agosto (Paso), de agosto a diciembre y luego entre diciembre y abril”.



“Hasta agosto hay dominancia económica y quien más claro lo tiene en el oficialismo es el ministro de Economía Sergio Massa. En agosto vamos a entrar en un periodo de dominancia política, porque se va a definir cómo se prepara el país para octubre”, aseveró en diálogo con Radio Rivadavia.

Estrategias en reservas y operar con yuanes

El Banco Central acumuló reservas por U$S 350 millones en las últimas once jornadas. El dato puede no resultar contundente, pero marca una reversión tras la insostenible sangría que venía sufriendo desde principios de año. En el medio se produjo la intervención de la mesa de cambios de la entidad, a manos de Lisandro Cleri, la mano derecha de Sergio Massa en el directorio de la institución.



El enfrentamiento del ministro de Economía con Miguel Pesce ya está en un punto de no retorno. Lo considera un burócrata y un inútil. En las últimas horas Massa decidió hacer público su enojo cuando se quejó de la falta de decisión por parte del gobierno para cuidar las reservas. Fue un tiro por elevación indudable hacia el titular del BCRA.



Con la inflación cerca de los dos dígitos en mayo, la única bala que le queda a Massa para no entrar en una espiral incontrolable de precios es acumular reservas y contener la brecha cambiaria. Posiblemente no sirva para bajar la inflación, pero la idea es al menos que vuelva a un rango de 7 a 8% por mes.



En Economía salieron a desmentir de manera rotunda que estén utilizando encajes de los depósitos en dólares del público para intervenir en el mercado cambiario. “Ya aplicamos U$S 2.100 millones del swap con yuanes entre abril y mayo. Vamos a llegar a U$S 5.000 millones en agosto”, aseguran.



Rumbo a Pekín

El viaje de Massa a China el fin de semana próximo tiene como uno de sus objetivos habilitar el equivalente a otros U$S 3.000 millones del swap para utilizarlos en los últimos meses del 2023. Gatillar el intercambio de monedas implica asumir un endeudamiento adicional, aunque la tasa para la Argentina es sustancialmente menor a la de mercado, apenas 6,5% anual.



Massa juega a dos puntas. Por un lado requiere de auxilio de los chinos, pero al mismo tiempo negocia con los Estados Unidos para que el FMI le otorgue financiamiento adelantado, como en su momento también hizo con Mauricio Macri.



El ministro asegura que las conversaciones están encaminadas y que ese desembolso de U$S 10.800 millones llegará antes que termine el primer semestre. Incluso la idea sería anunciarlo en la semana del 12 de junio.