Horror misionero en Cannes

sábado 13 de mayo de 2023 | 6:00hs.

Una problemática actual como la violencia intrafamiliar, los mitos y leyendas arraigados fuertemente en la región y el monte pero en sus tonalidades más sórdidas y oscuras se entrecruzan para dar la trama a Mitra. Apaga la luz para poder ver, la ópera prima del realizador misionero Diego Bellocchio, que fue seleccionada para representar al cine argentino y latinoamericano en el Marché du Film, uno de los mercados cinematográficos más grandes del mundo y que se desarrollará junto al Festival de Cannes, del 16 al 27 de mayo en Francia.

El largometraje -que se encuentra en etapa de posproducción- se rodó en noviembre de 2022 en locaciones de Posadas y alrededores y el guión original fue escrito por Bellocchio y Yamila Barnasthpol, productora general de la cinta.

Bellocchio, que viene incursionando en historias de género hace un tiempo desde cortometrajes, se mostró feliz por este reconocimiento a la película, “la película se va a proyectar el 19 de mayo en el Fantastic Pavilion, del Marché du Film, una sección nueva que comienza este año y que da protagonismo y visibilidad al cine de género, de terror y fantástico”, relató.

La película se filmó en noviembre en Posadas y Garupá. Fotos: Marcelo Luketti

En ese espacio se van a proyectar fragmentos de ocho realizaciones latinoamericanas, entre ellas la misionera Mitra, y otras de distintos puntos del globo frente a los ojos de toda la cadena de la industria: productores independientes, programadores de festivales, guionistas, agentes de ventas, plataformas digitales y distribuidores.

“Es algo muy lindo, porque este proyecto llevó mucho trabajo, hace seis años que está en desarrollo y ya estuvo en muestras en Corea, Brasil, Chile, Buenos Aires, y para poder rodar logramos apoyo del Incaa y el Iaavim y también otros, fue un recorrido de a pasitos que todavía lo estamos haciendo porque la película está en posproducción”, contó.

De Misiones a Cannes con una historia que entrecruza horror y drama social.

En el mercado de cine de Cannes, se proyectarán cinco minutos y medio de la película. “La sección es así, hay que seleccionar una secuencia representativa de la historia, es todo un desafío porque no es un tráiler, no es un avance y no es un formato definido sino que es un pasaje que busca contar y transmitir la atmósfera y el clima de la película, la narrativa, la música y el contexto, el entorno”, describió el director.

Para lograr este compendio, el equipo de Mitra viene trabajando hace un mes en la selección de escenas, el color y el sonido. “Nosotros no vamos a viajar, se va a proyectar la peli y vamos a estar de manera virtual apoyándola y muy felices por esta oportunidad”, indicó.

Post horror u horror social

Mitra se inscribe dentro del género del drama y post horror. Aborda la temática de la violencia intrafamiliar y de género en un pueblo alejado donde la luz va y viene y en estas intermitencias entran en juego violencias, miedos y sombras ocultas. “Es un drama que va sumergiéndose en el terror a medida que transcurre la historia porque habla del horror de la violencia, cuenta la historia de una psicóloga que trabaja en una línea de asistencia a víctimas de violencia familiar en un pueblo pequeño y perdido que tiene una cooperativa eléctrica que suele tener mal funcionamiento, siempre hay cortes de luz. Una noche sin luz ocurre un suceso que marca la vida de esta psicóloga y entran a jugar la hechicería, un poco de lo pagano y toda la realidad se trastoca”, explicó.

Las locaciones utilizadas reflejan la presencia del monte y la tierra colorada, “pero no es una película paisajística, en el sentido de la belleza de la naturaleza, sino que la historia lleva por paisajes crudos, desolados, oscuros”.

Mitra está protagonizada por Desirée Salgueiro, Bárbara Hobecker y Martín Tchira y producida por Montecine SAS y Coruya Cine. Se prevé que se presente en festivales y su estreno comercial en cines sería el año que viene.