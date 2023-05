Misiones se prepara para brillar en una feria que repunta

martes 09 de mayo de 2023 | 3:30hs.

La Feria del Libro vivió en la noche del domingo su jornada más convocante y a más de una semana de su inauguración pudo exhibir finalmente la clásica postal de pasillos abarrotados y gente saliendo de los stands con libros recién comprados. Y en este marco, Misiones se entusiasma en la previa de su día en la feria, augurando un público convocante para la jornada de presentación de obras locales y propuestas literarias de nuestra Tierra Colorada.



Lo cierto es que la concurrencia va en aumento, y aunque distribuidoras y editoriales coinciden en que por ahora no se perfila el mismo movimiento que en la edición anterior -la primera que se realizó después del parate por la pandemia- acuerdan en que las ventas no son aún vigorosas pero estiman que esta semana el panorama podría repuntar con la reactivación que genera la mayor circulación de dinero en esta fase del mes.



El gran panorama

La Feria del Libro de Buenos Aires funciona como un termómetro del sector editorial. Durante la primera semana de esta 47 edición, expositoras y expositores de grandes grupos editoriales, así como sellos independientes, coinciden en que hasta ahora “resulta incomparable” el afluente de personas con respecto a la versión anterior, que batió récords y convocó en total a más de 1.300.000 lectores.



En este sentido, Juan Stanisci, expositor en Los 7 logos (stand que reúne las editoriales de Adriana Hidalgo, Beatriz Viterbo, Caja Negra, Criatura, Eterna Cadencia, Katz y Mardulce) planteó a Télam que “está mal pensar esta Feria en términos de la anterior”, porque aquella oportunidad fue “extraordinaria”. Y remarcó: “No sólo por la Feria en sí misma, sino por el contexto”.



“Fue el primer gran evento que rompió la pandemia, fue la primera vez que la pandemia pareció terminada como una vuelta a la presencialidad y hubo mucha gente que por lo general no vendría a las Ferias”, explicó Stanisci.



Mariano Vello, librero en Siglo XXI Editores, coincidió en que la edición anterior “fue bastante especial porque hacía tres años que no se hacía”, y aclaró que la de este año “por la situación económica no genera tantas expectativas”, aunque “sin embargo, está habiendo bastante movimiento”, acotó.



Misiones en la feria

Por su parte, la provincia también cuenta con un stand en la gran Feria del Libro. Se trata de un espacio que está a cargo del la Biblioteca Pública de las Misiones y la Editorial de la Universidad Nacional de Misiones (Unam). El espacio es muy concurrido por el público ya que llama la atención con su estética y colores, basados en la Bandera de Misiones y Andresito Guacurarí.



A ello se suma que la provincia tendrá además su momento de brillar el próximo jueves, cuando a las 17 comenzará el Día de Misiones y 10 escritores locales tendrán un momento para presentar sus obras frente al público y conversar sobre la literatura en la Tierra Colorada.