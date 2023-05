Soledad Balán: “vamos a construir una mejor ciudad, más segura, más integrada y con mejores servicios básicos”

jueves 04 de mayo de 2023 | 14:41hs.

Con sus propuestas basadas en el trabajo joven, los emprendedores y una Posadas integrada, Soledad Balan, actual Diputada Provincial, irá por la intendencia de la capital provincial en las elecciones que se llevarán adelante este domingo 7 de mayo.

La candidata por el sublema Más y Mejor Ciudad, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, contó cómo viene trabajando en su candidatura desde finales del año pasado y destacó los cambios que haría en caso de llegar a la intendencia.

“Mi trabajo en Techo me mostró que hay 73 barrios populares que todavía no tienen agua potable, energía eléctrica, que no tienen red cloacal, cordón cuneta y que las calles son intransitables”, manifestó y agregó “todavía hay cientos de jóvenes que están en búsqueda de empleo y la verdad que es una situación desesperante, por eso y mucho más creo y estoy convencida que podemos construir una mejor ciudad, más segura, más integrada, con mejores servicios básicos, con más deportes y acceso a la cultura”.

Según explicó la propia Balán, desde que lanzó su candidatura en septiembre del año pasado, escuchó las inquietudes de los vecinos e ir trabajando en cada una de ellas para poder dar una solución.

“Nos permitió tener un gran trabajo, escuchar las demandas y los sueños de la de la sociedad. Mientras esas demandas las transformamos en propuestas, también comenzamos con las gestiones. Una de ellas fue la gestión ante Nación de más de 2.200 millones de pesos para trabajar con la red de agua, red de energía eléctrica y red cloacal y llevar mejoras a los barrios, arreglar canchas de fútbol y bibliotecas. Demostramos e hicimos acciones concretas de nuestras propuestas”, indicó.

Por otra parte, la diputada provincial indicó que acompañarán fuertemente a los emprendedores y comerciantes de la ciudad de Posadas, la cual catalogó con una “ciudad muy emprendedora”. “Hay que acompañar a estos sectores, nosotros ya presentamos a disposición incluso del intendente actual, una aplicación para las habilitaciones comerciales municipales instantáneas, para hacerle la vida más fácil a los comerciantes, para que eviten tanta burocracia y pierdan tanto tiempo e incluso pierden dinero”.

En esa línea detalló, “hoy habilitar un comercio gastronómico en la costanera o en cualquier lado de la ciudad y entre otras cosas, por ejemplo tienen que llevarte una aprobación de la calidad del agua, eso se hacía cuando teníamos perforaciones y la calidad de agua se la tienen que pedir a la empresa proveedora, no al comerciante que debe pagar 80 mil pesos la firma de la bioquímica o bioquímico, lo mismo pasa con pruebas de sonidos entre otros requisitos. Entonces tenemos que centrarnos en esos comerciantes, empresarios y nuestros emprendedores.

Por último, Balán mencionó que de llegar a la intendencia también le darán lugar a las demandas de transporte público.

“Hay mucho para mejorar en el transporte público y sin duda esa tiene que ser una prioridad y en mi lugar es una prioridad”, cerró.