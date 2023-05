Mejora del transporte público y la seguridad, como ejes de las propuestas de Santiago Koch

jueves 04 de mayo de 2023 | 9:58hs.

Santiago Koch, actual concejal por Juntos por el Cambio y actual candidato a intendente de la ciudad de Posadas, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y destacó sus propuestas se basan sobre cuatro ejes de cara a las elecciones del próximo domingo, 7 de mayo.

“Hoy es el último día de campaña que fue corta pero intensa. Nuestra intención de llegar a la intendencia es producto de que estamos hace mucho tiempo trabajando en un sentido, nosotros tenemos una propuesta concreta para la ciudad que lo venimos ratificando año tras año con el trabajo de muchísimas personas y que creemos que es momento de un cambio. Ya hace más de 20 años que gobierna la misma fuerza política en la ciudad de Posadas y creemos que muchas personas no nos sentimos representados y no conocemos otra gestión entonces me parece que es importante, sano, que se puedan producir algunos cambios”, destacó.

El candidato acentuó que busca una intendencia que llega a los vecinos y que tenga diálogo con cada uno de ellos y con cada uno de los barrios, “nosotros creemos que tenemos cuatro pilares básicos en nuestra propuesta, uno es el transporte, consideramos que hay que acompañarlo por parte del Ejecutivo porque tenemos situaciones que se repiten a lo largo del tiempo y a lo largo de los años y que realmente no encontramos la forma de que se solucione. Por ejemplo lo del BEG, ahora con las formas de pago, la frecuencia que es el principal problema que tienen los vecinos, nosotros entendemos que por parte del Ejecutivo no se hace nada y creemos que falta esa parte activa por parte del municipio que debe exigir el cumplimiento concreto de las normas. La idea es que se cumpla con lo que está pautado y que exista un control, faltan ajustar algunas tuercas pero falta el acompañamiento del Ejecutivo”.

“Nosotros tenemos otros tres ejes que son el primero de ellos es la seguridad que es una deuda pendiente por parte del municipio y proponemos algo muy concreto que es un programa de Barrios Seguros con mayor iluminación y de mayor acceso, además la creación de un Centro de Monitoreo Municipal que tenga no solamente la vídeovigilancia sino también una cuestión de prevención del delito, que sea un servicio para la Policía y la Justicia y a través de un número de WhatsApp que se puedan contactar constantemente con ese centro”, enumeró.

Koch detalló que otro de los elementos importantes es rediscutir la infraestructura pública de la ciudad, “creemos que muchas veces no se discute o no se debate con el vecino, solamente se realizan obras que son básicamente de asfalto, creemos que en algunos barrios faltan otro tipo de obras y que es necesario charlar un poquito con los vecinos para ver también cuál es su opinión o qué es lo que ellos necesitan y también entendemos que es importante que se empiece con una red cloacal”.

“Por último, trabajar fuertemente en la generación de empleo para todos los vecinos de la ciudad Posadas pero también para los comerciantes. Nosotros hemos propuesto ya desde mi banca del Concejo un programa muy concreto para fortalecimiento de las pymes y de los comerciantes que tiene distintas aristas, pero una de ellas es mejorar el proceso de habilitaciones comerciales que sean online, gratuitas, que se realice de manera automática como también beneficios para las pymes y para las empresas e industrias que quieran radicarse acá y que quieran contratar gente, que se puedan tomar tasas y reducirse impuestos y tributos municipales”, refirió.

Finalmente apuntó que también se debe apoyar a los emprendedores, “con la creación de una monotasa que regule todos los tributos que ellos tengan que pagar como así también un programa de fomento y microcrédito con capacitaciones y obviamente cerrar ese círculo que siempre falta”.

“Creo que después de tantos años que nos gobierna la misma fuerza política, es importante que pensemos en una opción y que nos den la confianza de cuatro años, que acá nosotros no somos circunstanciales en la política ni mucho menos, somos gente que tiene propuestas concretas que se han sugerido sobre todos los temas de la ciudad y creemos que podemos llevar adelante muchas situaciones que hoy no se discuten que por el paso del tiempo no son prioridad para el municipio y creemos que es importante que la gente confíe. Solamente le pedimos cuatro años de confianza para poder demostrar que podemos hacer una municipalidad que salga a la calle, que hable con los vecinos ,que concientice con ellos todos los temas concretos, sus problemas, que acepten sugerencias y que por supuesto tenga resultados concretos”, concluyó.