Los viajes estudiantiles y las claves a tener en cuenta para evitar contratiempos

miércoles 03 de mayo de 2023 | 11:15hs.

Tanto para 7mo o 5 año de la escuela secundario ya se comenzó con la organización de los tradicionales viajes estudiantiles y desde los distintos organismos de contralor dieron una serie de recomendaciones con el objetivo de prevenir posibles daños, perjuicios y engaños.

Ramiro Varela, subsecretario de Capacitación y Control de Calidad del Ministerio de Turismo de la provincia de Misiones, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y explicó: “Es un momento del año con mucha actividad en el tema de la fiscalización, tenemos la temporada estudiantil y está bueno que la gente se acerque y pregunte. Nosotros hacemos un trabajo binario en lo que es respecto a la agencia de viajes, porque por un lado tenemos que estar haciendo el control y el seguimiento de la agencia y por el otro lado la docencia a la ciudadanía de que se tome los recaudos de contratar una agencia buena para no tener inconvenientes después y que no se vean frustrados sus anhelos de vacacionar”.

“Con el turismo estudiantil hay una serie de recomendaciones a tener en cuenta, primero la agencia de viajes que esté vendiendo tiene que tener una habilitación de turismo estudiantil que es distinta a las otras agencias porque es un permiso especial, entonces una agencia habilitada en vender a estudiantes, después tiene que definir qué plaza y qué destino va a trabajar”, destacó.

Varela a continuación refirió que este contror se realiza para garantizar el viaje a los estudiantes, que se cumpla en tiempo y forma, “en las agencias que están bien de papeles pagan una cuota cero que es como un fondo fiduciario nacional que lo pagan todas las agencias de turismo estudiantil, entonces si alguna se funde se garantiza que ese grupo de estudiantes tenga su viaje de egresados. Nosotros tenemos un listado que se carga en la página del Ministerio de Turismo de Nación y y si uno entra a ver en la pestaña de Turismo Estudiantil están las agencias habilitadas por destino, entonces uno está seguro de que esa agencia tiene el respaldo de tener todo al día y estar cubiertos como también el tema de los seguros”.

“En caso de ser muy costoso el viaje no se puede ir contratando salteado sino que lo que se debe hacer es buscar la forma de financiación en los precios finales, los costos son similares para la mayoría pero si uno prepara un viaje con todas las actividades va a ser más caro que uno un poco más disminuido en servicio. La alternativa que yo les sugeriría a los padres siempre es que viajen con una empresa formal, que no se metan en viajes truchos porque si nosotros no tenemos un registro de ese prestador nosotros no podemos ir a mediar para una respuesta para una compensación económica del consumidor”, acentuó.

El subsecretario aconsejó que si bien todas las empresas son comerciales si nos parece un poco caro se pueden sacar algunos atractivos para hacerlo un poco más económico, “a lo mejor ver el medio de pago buscando alternativas, pero siempre viajar con empresas que tengan su trayectoria y que den confianza de que el viaje va a estar bien. La garantía de hacer con una agencia buena es que si ocurre algún inconveniente se puede recurrir a la mediación es por ello que es importante ver la trayectoria de cada agencia porque eso te da mucha tranquilidad porque el boca en boca del usuario siempre te da una garantía porque los viajes egresados que es una derogación importante para una familia, entonces uno se asegura de que la platita que uno está poniendo se verá reflejado en un grato momento”.