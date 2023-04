Ex combatientes comenzaron a construir la Casa del Veterano de Malvinas a pulmón y apelan a la solidaridad

sábado 29 de abril de 2023 | 14:30hs.

Ex combatientes de Malvinas de San Pedro pusieron manos a las herramientas con el propósito de dar el puntapié inicial para alcanzar el sueño de construir un espacio donde mantener viva la gesta de Malvinas y que significante pasar de la historia argentina se viva todos los días. A pulmón, con fuerza de voluntad, colocaron el cerco perimetral y apelan a la solidaridad para construir un museo y un quincho.

La plazoleta "Héroes de Malvinas", hace cuatro años le fue cedida al grupo de ex combatientes de la capital de la Araucaria, donde en el espacio lindante a la plaza, tienen el anhelo de construir un museo y un quincho. Si bien la propuesta fue presentada ante el gobierno provincial a fin de conseguir los recursos económicos y existe un plano aprobado, como hasta la fecha no hubo desembolso para tal fin, decidieron tomar la posta y comenzar los trabajos a pulmón.

Con el vigor que los caracteriza, dieron el primer paso con la colocación de los postes y el alambre, "es un proyecto muy importante para nosotros, hablamos con nuestra familia y decidimos comenzar nosotros, encuadramos y cercamos nuestro espacio, queremos comenzar a edificar el quincho, sabemos que tenemos amigos y personas del pueblo que van a colaborar. Es algo no solo para nosotros, es un precedente para todo el pueblo", indicó a El Territorio, el ex combatiente de Malvinas, Luis Bogado.

Este primer trabajo lo realizaron mediante la colaboración del aserradero Troya Madera del señor Mendoza que colaboró con más de 30 postes, el alambre lo adquirieron con fondos que cada ex combatiente donó, por lo que, está abierta la invitación a toda persona que quiera colaborar con distintos materiales de construcción y así ayudar a que la historia de los ex combatientes pueda exponerse en el museo.

Así como el pedido de solidaridad, están prestes a lanzar el libro "Malvinas del Monte al Hielo", que está previsto para el mes de junio, mes aniversario de San Pedro. Con la venta pretenden recaudar fondos para invertir en el proyecto "Gracias al aporte enorme de la biblioteca Thay Morgenstern, el libro está a punto de editarse 100 primeros ejemplares con 200 páginas. Con la venta queremos seguir construyendo este anhelo", señaló Bogado.

Los logros que de a poco y con enorme esfuerzo alcanzan los ex combatientes, pone en evidencia el interés y la convicción de dejar un legado en la localidad sobre la guerra de Malvinas, que pesa en sus sentimientos con la esperanza de recibir respuestas por parte del gobierno provincial. "Nosotros confiamos que el gobierno va aportar, hay un plano aprobado, por distintas cuestiones hasta ahora no hubo avances, pero no por eso vamos a esperar más tiempo porque queremos inaugurar el espacio para el aniversario 42", concluyó Bogado.

En caso de que alguna persona o empresa esté interesada en sumarse a valiosa causa, pueden comunicarse al 3751-660333.