Doraci, la primera mujer en manejar un micro internacional

miércoles 26 de abril de 2023 | 4:00hs.

Doraci De Linares Viera (40) irradia y contagia alegría a cada uno de sus pasajeros cuando abre la puerta del colectivo y saluda; muchos de ellos se sorprenden pero se sienten más seguros a ver que una mujer está al mando de una de las unidades internacionales de Crucero del Norte que realiza la línea internacional desde el lado argentino, Puerto Iguazú, hasta Foz de Iguazú, Brasil. Hace casi dos meses, Doraci se convirtió en la primera mujer chofer en la Ciudad de las Cataratas.

Aprendió a conducir hace aproximadamente diez años y siempre tuvo el interés de aprender; sin embargo, su esposo no contaba con mucho tiempo para darle clases de manejo. Es por ello que un día decidió acceder al aprendizaje sola, por su propia cuenta, y así lo hizo: su primer paso en ese camino fue mirar tutoriales en YouTube.

“Vivo en una calle asfaltada y tenía miedo de sacar el auto del garage. Por eso cada vez que tenía que salir le pedía a algún conocido que me saque el auto y una vez afuera yo salía tranquilamente”, confiesa en diálogo con El Territorio.

Respecto a la superación de sus miedos, cuenta que un día con la ayuda de sus hijos -por cierto, en la actualidad son todos mayores de edad- logró darle batalla y vencerlos.

“Les dije a mis hijos: ‘Mami va a sacar el auto’, todos me ayudaron guiándome por los espejos. Tenía miedo de chocar un poste al salir, pero salió todo bien y superé ese miedo”.

“Después de eso siempre les decía a mis hijos, se imaginan a mamá manejando un colectivo. Siempre quise hacerlo hasta que se me dio”, recuerda.

Doraci es una mujer que toda su vida trabajó en diferentes ámbitos, con actitud proactiva ante cada desafío.

“Fui mucama, trabajé en hoteles, empleada doméstica, hice de todo un poco siempre me gustó trabajar. Fui remisera por seis meses, pero tenía que cambiar el auto y hoy es imposible hacerlo. Entonces envié currículum a todas partes y me llamaron de Crucero del Norte, me dijeron que querían incorporar mujeres, y yo feliz, era algo que soñé desde que aprendí a manejar. Hice la prueba y quedé”, relata.

La mujer hace casi dos meses está trabajando en la empresa, fue punta de lanza para otras que podrían incorporarse más adelante.

Además de conducir con mucha atención, cuida su coche, ya que es su responsabilidad: “Todos los días llego a la empresa, reviso el coche, me fijo si tiene agua, aceite y si está todo bien para salir, si no lo está doy aviso a los mecánicos de turno para que pongan en condiciones y así evitar inconvenientes”, contó.

“Yo estoy muy feliz, me encanta el contacto con la gente, la mayoría se sorprende y me felicita por el trabajo. Una vez un hombre me reclamó que las mujeres le están quitando el lugar a los hombres, pero yo no lo veo así. Es otra oportunidad de demostrar que las mujeres también somos capaces de conducir”, señala.

“Estoy contenta. Subir al coche y empezar el día es lo mejor que me puede pasar. Desde que aprendí a manejar quise ser chofer de colectivo. Dios preparo todas las cosas para que yo hoy este donde estoy. Fue mi regalo de cumpleaños número 40, porque comencé unos días antes de mi cumpleaños a trabajar en la empresa”, destaca en su anecdotario.

Respecto al desafío que existe en hacer una línea internacional la mujer contó que en ningún momento tuvo miedo de manejar en la ciudad de Foz de Iguazú y destacó que uno de sus compañeros le dijo. “Sólo tenés que confiar en vos”, y con eso la convenció.