Firma internacional de logística se suma a la operación en el puerto de Posadas

sábado 22 de abril de 2023 | 6:04hs.

La hidrovía sigue sumando fuerza de trabajo y cada vez más empresas envían productos a otros países a través del puerto de Posadas. La salida al mercado por la vía fluvial establece un nuevo paradigma para industriales no sólo de Misiones, sino de toda la región, en la búsqueda de competitividad en el comercio exterior.



En ese marco, una importante empresa de logística decidió sumarse a la operación en el puerto posadeño, enviando por primera vez una carga de madera de un aserradero de corrientes por la hidrovía. Se trata de la firma Swallow Trade, que bajo la modalidad de agenciamiento de industrias, brinda asistencia al comercio internacional. Hace algunas semanas, la empresa realizó una observación previa de la funcionalidad del puerto con el fin de comenzar a trabajar desde allí. Esta nueva participación terminará de concretarse el lunes, cuando la barcaza despachada por Swallow Trade zarpe rumbo a Montevideo (Uruguay). Desde allí, la producción tendrá como destino final República Dominicana.



En diálogo con El Territorio, Alejandro Flaig, CEO de la empresa de logística, celebró este gran paso para la industria y el mercado, que se materializa en la agilización y la confianza en el trabajo conjunto entre los entes públicos y privados. Esta sinergia –afirma Flaig– es la que llevará a que la vía fluvial pueda ser competitiva por sí misma y funcione como una verdadera conexión entre la producción regional y el mundo.



“Estamos trabajando con una industria comercializando madera dimensionada secada al horno (aserrada). En total, cuatro contenedores, de 26 mil kilos de productos cada uno, fueron ingresados ayer (por el jueves) a Aduana del puerto, quedan allí con custodia aduanera y el lunes se cargarán en la barcaza que saldrá con rumbo a Rosario; de allí a Montevideo, y desde Montevideo a Caucedo que es el puerto en República Dominicana”, contó.



Trabajo integrado

La firma Swallow Trade comercializa y opera con productos de distintas partes del mundo. Se encarga no sólo de la comercialización en el exterior, sino que además realizan todos los pasos previos para que esto se concrete. La forma de trabajo es integral e implica un camino minucioso que hoy pasa también por el puerto de Posadas.



“En esta etapa lo que hicimos fue la comercialización del producto en el extranjero, porque se está vendiendo en el Caribe, como también la gestión y despacho aduanero en origen”, explicó en referencia a ello Flaig.



En ese sentido, adujo que “salió todo perfecto, se hizo en el día, y ahora vamos a ver los tiempos de embarque, pero sabemos que son cuatro días de bajada hasta Rosario y después tenemos más o menos unos diez días más hasta la puesta en Montevideo”.



“Es nuestro primer embarque que hacemos con la hidrovía. En esto siempre están quienes comercializan en el extranjero, el despachante por otro lado, la agencia marítima también. Nosotros hacemos el círculo completo: la parte aduanera, la parte de flete marítimo y la comercialización del producto en el extranjero; es decir, la logística completa desde el despacho aduanero hasta la puesta en destino del producto”, detalló. Al tiempo que añadió: “Es destacable eso porque suele trabajarse todo por separado y nosotros dentro de la empresa tenemos todo. Contamos con un equipo interdisciplinario que es excelente. Buscamos solucionarle toda esa parte al industrial o la empresa que quiere trabajar con su producto en el exterior”.



Confianza en la labor conjunta

Sobre el trabajo con la hidrovía, Flaig apuntó a que “es como toda cuestión que recién comienza”, pues requiere de mucha confianza y apoyo de las empresas para brindarle fluidez. “Lo único que va a hacer que los costos sean cada vez mejores, va a ser la circulación que le den. Es lo que están haciendo las empresas. Solamente la fluidez va a bajar los costos. Hoy dependemos mucho del subsidio del gobierno, que cubre una parte importante. Lo ideal sería que se logre mayor circulación para que en un momento el gobierno quite el subsidio y ya pueda ser competitivo por sí sólo”, especificó. Y agregó: “es importante también destacar que en este caso, la madera que está saliendo es de una empresa argentina y también la logística que se está haciendo es de una empresa local”.



Ponderó la labor conjunta que se llevó a cabo con el puerto de Posadas. “Destaco la predisposición del puerto de Posadas, la flexibilidad y el apoyo del director del puerto para esperar la carga que llegó a la noche, cuando el puerto ya no estaba operando (funciona de 7 de la mañana a 19 horas) y eso nos permitió ingresar el producto agilizando los tiempos y evitando que quede a la espera fuera del puerto, como ocurre en otros lugares. Además también destacamos la predisposición de la gente del puerto para el trabajo, notamos que son un aliado más en esta labor”.



Y contó que“cuando ya esté el depósito fiscal habilitado en el puerto, va a permitir dar trabajo también a todos esos fletes de camiones del interior que quizás no están preparados para ir a Buenos Aires pero sí podrán brindar servicio para llegar al puerto de Posadas, es muy importante y generará empleo”.