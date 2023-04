Iguazú: trabajan en barrios con alto índice larvario

jueves 20 de abril de 2023 | 6:04hs.

El trabajo de la Dirección de Control de Vectores de la Municipalidad de Puerto Iguazú no se detiene, están constantemente haciendo trabajos de concientización y descacharrizado en los barrios tratando de reducir al máximo los recipientes que pueden servir como criaderos para el mosquito Aedes aegypti y así evitar la propagación de la enfermedad en la Ciudad de las Cataratas. Durante las últimas semanas ante la aparición de casos trabajaron en la fumigación aeroespacial a fin de eliminar al mosquito adulto, no obstante, el trabajo de prevención no cesó.

Juan Carlos Brítez, encargado de la Dirección de Control de Vectores, indicó que desde el inicio del año trabajaron con descacharrizado en doce de los 48 barrios de Puerto Iguazú.

“Hemos recorrido barrios levantando los cacharros, los elementos más comunes que encontramos son cubiertas, plásticos y muchos electrodomésticos como lavarropas y secarropas”, señaló.

De momento trabajaron con mayor énfasis en barrios complicados como Santa Rosa, donde se registraron casos y otros barrios en los que el índice larvario es mayor. No obstante, no descuidaron otros sectores con el trabajo de concientización y control de patios a fin de eliminar cualquier recipiente que pueda beneficiar a la proliferación del mosquito.

“No tenemos un registro en toneladas de la cantidad de cacharros que hemos retirado de estos barrios, porque hemos trabajado con camiones de diferentes cantidades, pero podemos decir que hemos retirado entre 25 y 30 cargas de los barrios donde estuvimos trabajando en lo que va del año”, explicó Brítez.

Desde esa área llevan un trabajo constante durante todo el año, ya que tienen un solo objetivo: erradicar el dengue y el chikungunya de Puerto Iguazú.





