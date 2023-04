La FIFA confirmó a Argentina como sede del Mundial Sub-20

lunes 17 de abril de 2023 | 19:22hs.

Ya se sabía hace un puñado de días, pero aún faltaba la confirmación. Y este lunes se hizo oficial tras el comunicado de FIFA y la conferencia de Claudio Tapia, presidente de AFA: Argentina será sede del Mundial Sub 20, a disputarse entre el 20 de mayo y el 11 de junio.

Luego de la reunión de este lunes entre Tapia, Sergio Massa (ministro de Economía), y Matías Lammens (ministro de Turismo y Deportes), para pulir algunos detalles de logística y firmar los avales pertinentes, la casa madre del fútbol mundial informó en su página web que el torneo juvenil se celebrará en territorio albiceleste en las fechas estipuladas. “Un país que vive y respira el fútbol será una inspiración tremenda para las estrellas del mañana”, expresó Infantino en sus redes sociales.

Esta decisión se produjo luego de que FIFA le quitara la sede a Indonesia a finales de marzo por no aceptar a Israel en el certamen por defender la causa palestina. Con el objetivo de conseguir rápidamente un nuevo anfitrión, Argentina se postuló y la semana pasada una delegación de FIFA viajó hasta estas tierras para inspeccionar las sedes propuestas y las infraestructuras vinculadas. “Deseo dar las gracias a la AFA y en particular a su presidente, Claudio Tapia, así como a las autoridades gubernamentales, por su compromiso para albergar este gran certamen con tan poca antelación”, sostuvo Infantino.

Con el OK de las altas esferas para albergar el Mundial Sub 20, la Selección Argentina de Javier Mascherano quedó automáticamente clasificada, más allá de no haber podido acceder a través del Sudamericano. Así las cosas, el país vuelve a ser sede después de casi 22 años. La última vez fue en la edición 2001 que terminó conquistando el combinado nacional, el máximo ganador de títulos (seis estrellas).

La Argentina volverá a ser sede del Mundial Sub-20 de fútbol, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo después de 22 años y para eso, firmamos los avales junto a @MatiasLammens de @TurDepAR y @TapiaChiqui de la @AFA. pic.twitter.com/vWRtWYwUCS — Sergio Massa (@SergioMassa) April 17, 2023

Un total de 24 selecciones disputarán este Mundial Sub 20. El sorteo oficial, según informó la casa madre del fútbol, se realizará en Zúrich el 21 de abril y también faltan confirmar las sedes donde rodará la pelota.

Posibles sedes y estadios

Los campos de juego elegidos serán aquellos que no correspondan a ningún equipo, dado a que la Liga Profesional se define recién en junio y la Copa del Mundo comienza en mayo, es por eso que las posibilidades que serán analizadas por los agentes de FIFA serán: Diego Armando Maradona de La Plata, San Juan del Bicentenario, Malvinas Argentinas de Mendoza, Mario Alberto Kempes de Mendoza, Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Único de Villa Mercedes de San Luis, Padre Martearena de Salta, Centenario de Chaco.

Cabe destacar que de estos ocho, seis serán seleccionados como sede y dos quedarán afuera, que todo parece indicar que serían el de Chaco y el de Salta.

Asimismo, el Carlos Augusto Mercado Luna de La Rioja apareció en los últimos días como el estadio "tapado" para ser campo de juego de la Copa del Mundo. El estadio fue inaugurado en 1959 pero modernizado y ampliado en 2019, alcanzando una capacidad de 30 mil espectadores. Durante 2022, fue sede de seis partidos de Copa Argentina y esta semana del encuentro entre la selección femenina y Venezuela