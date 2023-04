Día del Kinesiólogo: “La educación continua es lo que nos diferencia como profesionales”

jueves 13 de abril de 2023 | 13:52hs.

La kinesiología es una profesión que en los últimos años está teniendo mayor reconocimiento y difusión. En la actualidad se tiene presente que los dolores físicos no pueden ser sanados por cualquier persona y que los tratamientos son necesarios para el bienestar. Así como los pacientes están acudiendo más a estos profesionales, los jóvenes estudiantes también se inclinan por esta carrera, que tiene salida laboral y además se estudia muy cerca de casa.

“La carrera de Kinesiología hace unos años esta en Oberá y cuenta con un gran número de egresados. Ahora tenemos a la Universidad del Alto Uruguay que para el año que viene va a tener egresados que se formaron con profesores que son kinesiólogos de la provincia y eso nos da una gran alegría”, expresó Clara Andersen, presidenta del Colegio de Kinesiólogos de Misiones, que también comentó que este año se matricularon 60 nuevos kinesiólogos de diferentes universidades. “Lo importante es que el joven que quiera estudiar no tenga que viajar tanto sino que ya tenga la oferta académica acá”.

Es una profesión en continuo crecimiento que también busca cubrir el área de la investigación. Los kinesiólogos jóvenes son cada vez más frecuentes y ellos son el nexo entre la sociedad y la profesión para hacer notar el trabajo que realizan y la importancia de su profesión para la salud. Las redes sociales han servido como un gran empujón en relación a la difusión de las actividades diarias y los antes y después de las personas que han accedido a los servicios de un profesional de la kinesiología.

Prevención y salud

Hace no mucho tiempo, cuando se pensaba en un kinesiólogo se lo asociaba a la enfermedad o a algún problema traumatológico grave. En la actualidad en cambio se puede pensar a este profesional como un apoyo para la salud y para prevenir lesiones en el ámbito deportivo por ejemplo.

“La gente busca al kinesiólogo por un tema de salud, no necesariamente por un tema de dolor. Se trabaja mucho en estética, en actividades de rehabilitación de pacientes niños y adultos en forma interprofesional”, remarcó Andersen, que hace mucho hincapié en la formación continua de sus colegas.

En manos de profesionales

“La educación continua es lo que lleva a que el profesional se diferencie de cualquier persona que hizo una capacitación básica y no es profesional de la kinesiología. Tenemos que mantenernos actualizados y su vez cada día estudiar más para que el paciente tenga la posibilidad de elegir a un profesional capacitado y especializado”, expresó la presidenta del Colegio que representa a los kinesiólogos.

“Desde el Colegio hemos hecho cursos, hemos auspiciado otros cursos que se han hecho. Nosotros tenemos que diferenciarnos de esas personas con el conocimiento científico que nosotros tenemos. Nuestra profesión está dentro de las ciencias de la salud, estamos valorados de igual medida que otras profesiones que siempre estuvieron, como medicina por ejemplo”.

La profesional aseveró que el bienestar del cuerpo no puede dejarse en manos de personas que no tienen la capacitación suficiente para rehabilitar, ya que en el peor de los casos se puede llegar a tener consecuencias negativas por malas curaciones.

El colegio

A lo largo de la gestión que le corresponde a la última comisión directiva, se han logrado los objetivos generales de la función del colegio, por ejemplo el control de las matrículas de los colegiados y la verificación de cada legajo para cumplimentar legalmente con los requisitos que cada colega necesita tener en su legajo.

“Se trabajó mucho este año en la parte administrativa, también cumplimos con las habilitaciones de consultorio. Tenemos muchos colegas con actividad privada y tenemos profesionales en el área de salud pública. Otra área muy importante que tenemos es la educativa, algunos profesionales dentro de las escuelas especiales y un área nueva y que está en continuo crecimiento que es la de los profesionales que se dedican a la docencia universitaria”, resaltó Andersen.