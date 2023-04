Anuncian irrupción de aire frío que llegará hasta Misiones

En las próximas horas habrá una irrupción de aire frío que subirá desde la zona sur del país y llegará incluso hasta Paraguay y Bolivia.

“Va a haber un descenso de las temperaturas y se va a sentir, porque hasta ahora estamos con días bastante cálidos”, señaló Cindy Fernández, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

“El contraste va a ser marcado y los primeros fríos siempre se sufren un poquito más. No es una ola polar, ni nada parecido, pero van a ser días bien de otoño”, agregó Fernández en diálogo con La Nación.

Por su parte, Alpio Costa, climatólogo e Investigador del Instituto Antártico Argentino, agregó: “Claramente se viene la primera irrupción de aire más frío de la temporada.

Por la mañana, desde el Comité Argentino de Apecs (Asociación de Investigadores Polares en Carrera Temprana) se había informado: “¡América del Sur espera la primera incursión de aire frío proveniente del sur de la temporada otoño-invierno 2023! Solo mira la anomalía de temperatura del modelo GFS para los próximos días. Afectará a toda Argentina e incluso a zonas de Bolivia, Paraguay y Brasil”.

South America is expecting the first INCURSION of COLD AIR coming from the south of the 2023 autumm-winter season! Just look at the temperature anomaly of the GFS model for the next few days. It will affect whole Argentina and even part of Bolivia, Paraguay and Brasil. pic.twitter.com/pgqQuLqU53