La separación de Fátima Florez y Norberto Marcos tras 22 años: versiones de infidelidad con una bailarina y amiga de ella

viernes 07 de abril de 2023 | 11:00hs.

“En las parejas pasan cosas, se puede desgastar”, fue lo primero que dijo Fátima Florez cuando confirmó su separación de Norberto Marcos después de 22 años de pareja y también como sociedad ya que desde que iniciaron su relación sentimental comenzaron a trabajar juntos: él era su productor teatral. “Es un impasse, fue en buenos términos. Nos queremos y no quiero hablar de mi vida privada”, agregó ella sin querer dar demasiadas precisiones sobre los motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

La humorista fue abordada por las cámaras de Socios del Espectáculo en el aeropuerto cuando se dirigía con destino a Córdoba para realizar funciones programadas por Semana Santa. Al respecto, en el programa que conduce Rodrigo Lussich y Adrián Pallares agregaron que quitaron el nombre de Norberto del flyer que publicita el espectáculo de estos días.



“No puedo decirte nada, no me gusta. Estamos muy bien, en un impasse. En las parejas pasan cosas, pero eso no quiere decir que nos llevemos mal. Se puede desgastar y recomponer, solo Dios lo sabe”, agregó la humorista antes de viajar para cumplir con sus compromisos laborales. Quien fuera su pareja, en tanto, optó por el silencio y decidió no hacer declaraciones públicas, así como tampoco estará presente en las funciones pautadas con antelación. Por caso, en el ciclo de El Trece aseguraron que él ya había abandonado la casa que compartían, aunque no se pudo determinar su paradero.

Desde que se confirmó la separación entre Fátima Florez y Norberto Marcos surgieron distintos motivos que habrían llevado a la fuerte crisis de pareja. Por un lado, se habla de un cortocircuito comercial: “Lo que siente Fátima es que Norberto ya no es hábil para los negocios, no le está llevando bien las cuentas”, contó Paula Varela en el ciclo de espectáculos de El Trece. También se habló de que ella le habría reclamado que en todo el tiempo que llevan juntos (como pareja y como socios) jamás habría estado al tanto de la recaudación de cada espectáculo, ni sabría cuántos ahorros habían obtenido a lo largo de su carrera.

Y sobre aquellos supuestos problemas económicos que habrían derivado en la crisis de pareja, Fátima indicó: “Son temas muy delicados para hablar y no los voy a hablar acá. Estamos los dos muy bien y nunca nos van a escuchar hablar mal al uno del otro”.

Por otro lado, Nancy Duré acotó que la crisis se acrecentó por una supuesta infidelidad de él tiempo atrás con una amiga de la humorista. Según la información que la maneja la panelista, el episodio habría ocurrido hace cuatro o cinco años y la tercera en discordia habría sido una bailarina que integraba el staff de la comediante, con quien, además, había formado una relación de amistad. “Me dicen que en medio de estas últimas discusiones Fátima habría sacado una factura de hace unos cuatro o cinco años. En algún momento había una bailarina a la que el resto de la compañía no quería mucho porque le decían ‘la protegida’. Era íntima amiga de Fátima y estaba todo el tiempo con ella y con algún privilegio”, contó la periodista.

“Un día, alguien del staff le habría dicho a Fátima ‘abrí los ojos, fijate lo que pasa con esta bailarina íntima amiga tuya que tanto protegés y tu marido’. Ahí hubo una gran crisis de pareja al borde de la separación. No sé si ella llegó a confirmar una infidelidad”, siguió Duré y agregó que la supuesta tercera en discordia sería una “bailarina, morocha, alta”, sin dar ningún nombre en particular. No obstante, repasando las mujeres que siguen dichos patrones y que formaron parte de su staff, podrían ser Alma Quintana Gómez, Aldana Pascual, Anita Izaguirre Iribarne, o Triana Ybáñez, la actual novia de Mariano Martínez.