Domingo de clásicos en la Liga Regional de Puerto Rico

viernes 07 de abril de 2023 | 5:00hs.

El próximo domingo se podrá vivir una jornada emotiva en la Liga Regional de Puerto Rico, con dos clásicos como principales atractivos deportivos para asistir a la cancha y llegar a disfrutar de los cotejos.

Este fin de semana por la zona norte Mandiyú será local ante Atlético Garuhapé, el dervy garuhapeño se va a disputar en la cancha municipal de la comuna. Además, por la zona sur Atlético Jardín América será anfitrión frente a Timbó. Es la primera vez en el presente año que se van a enfrentar los equipos de ambas localidades lo que prometen partidos atrapantes.

Todos los partidos de la cuarta fecha Liga Regional de Puerto Rico:

Zona norte:

Atlético Demisiones de Capioví vs. Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya, sábado 8 de abril 18 horas

Mandiyú vs. Atlético Garuhapé, domingo 9 de abril 16.15 horas

Club 25 de mayo de Puerto Rico vs. Belgrano de El Alcázar, domingo 9 de abril 16 horas

Zona sur:

Atlético Hipólito Yrigoyen vs. Papel Misionero de Capioví, domingo 9 de abril 16 horas

Atlético Jardín América vs. Timbó, domingo 9 de abril 16.30 horas

Esperanza de Capioví vs. Atlético León de Puerto Leoni, domingo 9 de abril 18 horas.

Además, el miércoles 12 de abril van a jugar Papel Misionero de Capioví vs. Timbó, encuentro que se postergó en la primera fecha del certamen y se disputará en la cancha municipal capiovisense.