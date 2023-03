Refuerzan el cepo a la compra de dólar ahorro

viernes 31 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió un comunicado anunciando que desde ayer no podrán adquirir el cupo de U$S 200 mensuales (dólar ahorro) quienes acceden a planes de pago de deuda previsional.



“El Directorio del Banco Central incluyó a las personas en condiciones de acogerse al plan de pago de deuda previsional dispuesto por la Ley 27.705, en la medida que se presenten a requerirlo, u otro plan de regularización de deuda previsional, hasta tanto hayan cancelado la deuda, entre las personas beneficiarias de subsidios del Estado que tienen restringida la dolarización directa o indirecta, vía mercado de valores, de sus excedentes económicos”, indica el escrito difundido.



De esta manera, este nuevo grupo de ciudadanos no podrá acceder al tope de 200 dólares al precio oficial más un incremento del 65% por impuestos para el atesoramiento (de los cuales solo puede pedirse, a año vencido, la devolución del adelanto de Ganancias, que representa un 35%).