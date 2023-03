De la mano del MB Power el presidente de Guaraní Antonio Franco debutará en la Clase 1

jueves 30 de marzo de 2023 | 17:08hs.

El equipo posadeño MB Power estará en la primera fecha del Misionero de Pista, que comenzará mañana en el Autódromo Rosamonte de Posadas, con tres autos dentro de la Clase 1. Llevará de pilotos a Alan Bravo (Fiat Uno) y los debutantes Mauro Barrios (Fiat Uno) y Patricio Vedoya (Fiat Uno).

Mauro estuvo girando hace unos días dejando todo listo para el debut. Mientras que el presidente de Guaraní Antonio Franco (GAF) pudo hacer una prueba y ahora buscará seguir tomando ritmo en las pruebas cronometradas de mañana. Alan Bravo también se subirá por primera vez a su nuevo auto en dichas pruebas.

"Estamos muy ansiosos, mejoramos motor, mejoramos en el chasis, Sebi Colombo nos mandó un misil, pero somos conscientes que se sumaron muchos pilotos buenos y que tenemos que trabajar en cada prueba para estar adelante", manifestó Bravo.

"Probamos el auto, dejamos todo listo, el auto anda muy bien y tengo que seguir mejorando yo, así que cada salida a pista será para seguir aprendiendo, explicó Mauro Barrios.

Vedoya, en tanto, dijo que "mi papá siempre nos transmitió la pasión por los deportes, en especial por Guaraní y el automovilismo. Yo corrí hace mucho tiempo atrás con un 128, ahora los amigos Raulito Finten y Mauro Barrios me insistieron, hice una prueba y me sentí muy cómodo, me divertí muchísimo".

"Vamos a intentar hacer el mejor papel y andar lo mejor posible. Raulito esta más ansioso que yo y me quiere ganar, hasta se puso a dieta", dijo entre risas y agregó que "es un gran amigo Raulito, tenemos un proyecto en común y fue uno de los que más me incentivo, así que vamos a divertinos en la pista".

La primera fecha del Misionero de Pista comenzará el viernes con las pruebas extraoficiales, que desde ahora contarán con el servicio cronometrado de la FeMAD. Mientras que el sábado irán los entrenamientos y las clasificaciones. El domingo irán las series y finales. Es organizada por el Automóvil Club Misiones (ACM) y fiscalizada por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD).

Según informó el ACM las entradas costarán: Portón 1 (isla) 1.000 pesos los dos días y Portón 2 (ingreso y boxes) 2.000 pesos para los dos días.

Cronograma

VIERNES

10: ADMINISTRATIVA DEFINITIVA (FEMAD)

12:15: 1ª Tanda cronometrada Clase 1 (20’)

13:55: 2ª Tanda cronometrada CLASE 1 (20’)

15:35: 3ª Tanda cronometrada CLASE 1 (20’)

17:15: 4ª Tanda cronometrada CLASE 1 (20’)

SÁBADO

7: Pre técnica

7.30: ADMINISTRATIVA/INSCRIPCIONES DEFINITIVA

9.30: REUNIÓN DE PILOTOS CON AUTORIDADES

11.40: Entrenamiento I TP CLASE 1-1º Grupo (15’)

12: Entrenamiento I TP CLASE 1-2ª Grupo (15’)

14: Entrenamiento II TP Clase 1- 1º Grupo (15’)

14.20: Entrenamiento II TP Clase 1-2º Grupo (15’)

16.40: Clasificación TP Clase 1-1º Grupo (10’)

16.55: Clasificación TP Clase 1-2º Grupo (10’)

17.10: Clasificación TP Clase 1-3º Grupo (10’)



DOMINGO

8.30: Serie TCM a 5 vueltas o 15’

12: 1ª Serie TP Clase 1 a 5 vueltas o 15’

12:30: 2ª Serie TP Clase 1 a 5 vueltas o 15’

13: 3ª Serie TP Clase 1 a 5 vueltas o 15’

15:50: Final TP Clase 1 a 12 vueltas o 25’



Nota: *Los horarios de series y finales tentativos. De acuerdo al transcurso de la jornada se irá adelantando o ajustando teniendo en cuenta la televisación en vivo.