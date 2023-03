Advierten grave alteración en calidad de neumáticos ingresados ilegalmente

martes 28 de marzo de 2023 | 2:30hs.

El ingreso de neumáticos de contrabando a Misiones no se detiene y al reclamo de mayores controles en la frontera y en talleres de verificación técnica, suman los riesgos de adquirir cubiertas no homologadas que incrementa el riesgo de siniestros viales.



Comerciantes del rubro admiten que hay operativos permanentes para detectar mercadería ilegal que en muchos casos se transportan en camiones de servicio de logística, en los que se mezclan cubiertas con y sin facturas, lo que se convierte en una complicación adicional. “Estamos hablando con empresas de encomiendas que no tienen el poder de controlar las cubiertas, pero que verifiquen facturas porque cuando Gendarmería y Afip hacen controles, los detienen con neumáticos de contrabando y legales juntos y nuestra mercadería queda parada varios meses hasta que comprueban que están en regla”, aseguró el empresario Martín Barreyro, de Neumáticos Posadas.



La queja no es nueva y ya motivó reuniones desde principios de año entre vendedores de neumáticos con miembros de la Cámara de Comercio de Posadas, a quienes solicitaron audiencias con miembros de las fuerzas de seguridad. Extremar controles es una de las medidas para apaciguar el cruce de mercadería que en algunos casos no reúnen las condiciones de seguridad para un vehículo “y que se exhiben libremente en lugares que no están habilitados para la venta de cubiertas”, precisó Barreyro.



“Uno pasa por comercios y observa cubiertas en las veredas. En La Placita se ven apiladas para la venta incluso en corralones”, añadió en declaraciones radiales.



Ante las autoridades insistirán en el pedido para que se profundicen los controles en lugares críticos como zonas de fronteras, “y lo estamos abordando con colegas del interior de la provincia, porque hay pasos que son más débiles y es una problemática que crece”, aclaró Barreyro.



Las permanentes maniobras para intentar burlar el chequeo que hacen las autoridades son conocidas, como el video que se viralizó en los últimos días donde un empleado de una gomería de Encarnación (Paraguay), quema los pelos de las cubiertas y las ensucia, en el afán de disimular que son nuevas. “Pero hay otras maneras de cruzar además del envejecimiento. Detectamos cubiertas dentro de otras cubiertas, lo que altera normas de seguridad y es un riesgo para el vehículo”, advierten vendedores de neumáticos consultados.



El ingenio por disimular el paso de cubiertas frente a personal de seguridad, activa riesgos que el consumidor no siempre tiene en cuenta. “Traer una cubierta dentro de otra provoca roturas del talón del neumático, la banda de rodamiento se modifica y la durabilidad de la cubierta disminuye”, explicó a El Territorio Fernando Zacarías, experto en seguridad vial.



Aportó como dato “varios de los vuelcos que protagonizan camionetas tipo pick up que en muchas pericias se detectan la utilización de neumáticos no homologados, sin mantenimiento. Aumentan las distancias de frenado cuando el caucho es de mala calidad”.



Zacarías, de la empresa FZ Vial, explicó que “un neumático tiene límites de velocidad y carga y esos controles se realizan mayoritariamente en los camiones, no en los vehículos y los ciudadanos adquieren neumáticos vencidos”. En consecuencia, no todas las cubiertas que se compran en Paraguay son de mala calidad, hay originales e incluso de industria argentina, “pero si lo traen adentro de otro neumático rodando, perdió todas las cualidades. Lo que debería durar en óptimas condiciones unos 50 mil kilómetros, baja a 20 mil”, explicó.



Los comerciantes locales apuntan también a los talleres de verificación técnica, en la lucha por atenuar la adquisición de neumáticos ingresados ilegalmente. Sugieren que mecánicos "controlen el Chas (Certificado de Habilitación de Autopartes de Seguridad), que es un número que confirma que es un neumático en condiciones y que brinda seguridad. Es la homologación que hacen las autoridades nacionales para cubiertas fabricadas en el país e importadas”, explicó Barreyro.



Los talleres no tienen la facultad para denunciar a propietarios de vehículos con cubiertas que no están en regla. “Nosotros no somos policías. Nos dedicamos a controlar todo el vehículo y que las cubiertas estén en buen estado para circular. Caso contrario no se les aprueba la verificación”, aclaró Carlos Dip, responsable de la Verificación Técnica Vehicular Zaimán.



Apuntó “a los organismos de seguridad” como los encargados de evitar el contrabando “y nuestra función es asegurar que un vehículo integralmente esté en condiciones para circular”, insistió.