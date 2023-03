Presentan proyecto para modificar Ley del Inym

martes 28 de marzo de 2023 | 6:04hs.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Martín Arjol, presentó ayer un proyecto ante el Congreso de la Nación para modificar la ley de creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).



En la iniciativa, impulsa el cambio en la redacción del inciso r) del artículo 4 de la Ley 25.564, con el fin de que el precio sea fijado de forma trimestral, y no semestral como está previsto en la actualidad.



“Consideramos que con una actualización semestral el precio queda desactualizado al poco tiempo, afectando principalmente la rentabilidad de los pequeños productores yerbateros, quienes se han visto perjudicados por la sequía prolongada y los incendios en las provincias de Misiones y Corrientes”, explicó el legislador misionero.



Al tiempo que agregó: “Por ello proponemos que el precio sea ajustado con una frecuencia trimestral, para los períodos comprendidos entre los meses de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre de cada año”. Y resaltó que esto da puntapié a otro tema que ocupa a los sectores productivos e industriales de la yerba mate y tiene que ver con la forma de determinar el valor de la materia prima, es decir de la hoja verde.



En ese sentido, Arjol puso de manifiesto que si bien el proyecto no lo contempla de forma inicial, “es necesario trabajar en un mecanismo que evite que el precio sea enviado a laudo de Nación”, tal como ocurrió nuevamente en la última discusión.



En comunicación con El Territorio, insistió en que “el precio debe fijarse entre las partes, que son quienes realmente conocen lo que ocurre en el sector”.



No obstante, manifestó que ello “no puede modificarse a través de un proyecto, quitando por ejemplo la necesidad de unanimidad en la toma de decisión o eliminando la posibilidad de ir a laudo, sino que debe ser una discusión más profunda en la que se encuentren mecanismos y herramientas para llegar al acuerdo sin afectar a las partes”.



“Si se elimina la unanimidad, y la decisión de un precio se toma en disconformidad con algunas de las partes, por ejemplo, los molineros, este sector va a presentar amparos y va a comenzar una cadena que seguirá afectando al productor y eso queremos evitar. La idea es acercar las partes, que haya discusión, pero que todos estén de acuerdo”, explicó el legislador.



“Arrancando con una disposición de precios cada tres meses, creemos que las partes se irán acercando a acuerdos beneficiosos para todos, los saltos de precio no serán tan grandes, que es uno de los mayores problemas que se tienen por la inflación. Pero necesitamos que sea un trabajo integrado, que incluya también al Inym en la búsqueda de mecanismos para arribar a la decisión, evitando que Nación ponga valor a un producto misionero”.