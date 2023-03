Cultivan orquídeas y sueñan con tener su laboratorio

lunes 27 de marzo de 2023 | 6:04hs.

Hace algunos años Joaquín Rilo (31) y Emiliano Osinaga (43) decidieron dejar el estrés y la vida acelerada de Buenos Aires y eligieron Montecarlo para vivir, y de a poco comenzaron a emprender con un vivero.



Con el paso del tiempo, su labor no se trata solamente de la producción de plantas ornamentales, sino que también montaron un pequeño laboratorio para reproducción de orquídeas. Su anhelo más grande es poder esparcir sus conocimientos para que la localidad vuelva a ser un polo importante de producción de orquídeas.



“Hace siete años que empezamos con el vivero, primero con árboles y plantas nativas y de a poco nos involucramos con las orquídeas y bromelias, algunas plantas ornamentales, exóticas. Fuimos creciendo de a poco, lleva trabajo y tiempo sobre todo la producción-cultivo”, contó Joaquín.



Además agregó que este año se propusieron a concretar el proyecto de su propio laboratorio y empezarán a producir orquídeas con el método in vitro. La idea es hacerlo de forma masivamente. “Es un desafío un proyecto grande y una inversión importante y este año queremos sacar los primeros. Es mucho para los dos, pero por el momento trabajamos solos, veremos más adelante”.



Este emprendimiento se maneja con inversión propia y además sus propulsores son autodidactas. Adquirieron conocimientos asistiendo a cursos de un productor de Perú que tiene laboratorio y con un productor de Brasil. En ese país destacan que tienen importante producción de variedades de orquídeas.



Respecto a la producción de la flor de Montecarlo, Joaquín sostuvo que hace unos años que los grandes productores fueron dejando el rubro y desde entonces hasta la actualidad no hay un interés en nuevas generaciones.



“Con esta idea queremos impulsar que los jóvenes se involucren más. Hay provincias que nos van superando en cantidad y variedad de orquídeas que tienen, por ahí la idea es empezar incentivar que las personas se involucren produzcan y es una salida laboral. Pensamos que podemos tener un laboratorio que todos puedan aprender y con eso se avanza mucho más”, añadió el joven.



En cuanto a horarios, el vivero está abierto al público todos los días de 9 a 18. También realizan ventas por internet, mercado que hoy les permite tener mayor cantidad de ventas, haciendo envíos a distintos lugares.



Allí se pueden encontrar variedades de dendro phalaenopsis, cattleyas, vandas, orquídeas nativas y las que más se comercializan son las que tienen flores grandes. Los precios van de mil pesos en adelante. Esto puede variar según el tamaño, variedad y especie, además cuentan con una importante cantidad de plantas ornamentales.



“La gente busca cosas económicas, por lo general no buscan que esté en flor y en casos se llevan una planta para poder tener la experiencia de cultivar. Las nativas son las más elegidas”, concluyó el productor.