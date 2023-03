El presidente pidió cambiar el sistema financiero internacional

domingo 26 de marzo de 2023 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández realizó su discurso ayer en el marco de la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, llevada a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, y criticó al “capitalismo financiero”: “Ya deberíamos entender que al sistema financiero actual no hay que socorrerlo más”.



El primer mandatario argentino habló de apuntar hacia un futuro justo y sostenible en Iberoamérica: “Una Iberoamérica justa y sostenible, ese es el objetivo que hoy nos convoca. Siendo América Latina el continente más desigual del mundo, semejante propósito asoma entre nosotros como un desafío más que difícil”.



“Si advertimos, además, que lo justo y sostenible que buscamos debe ser alcanzado en un tiempo en el que la humanidad aún se repone de los efectos de una pandemia; en el que el mundo central se enreda en una guerra desatada por la invasión rusa sobre Ucrania, que esa guerra altera la economía global en el que crujen los cimientos del sistema financiero internacional y en el que el clima observa cambios en territorios vitales para la humanidad, entonces la dimensión del objetivo se vuelve gigantesca”.



Al marcar los puntos negativos para la humanidad en el contexto internacional, Fernández advirtió que “no vengo a sembrar desánimo. En todo caso, destaco el escenario que enfrentamos, reclamando el coraje y la convicción transformadora que hace falta para que lo justo y sostenible en Iberoamérica sea una realidad y no sólo parte de la retórica discursiva de este encuentro”.



El presidente argentino marcó reiteradas veces la presencia de una crisis a nivel global, motivada por el “capitalismo financiero” y la concentración: “La globalización está en crisis. Asistimos a una revisión de las lógicas que le dieron vida. Ahora sabemos que aquella gran aldea nunca nació y que sólo se construyeron barrios centrales, que concentran los recursos financieros del mundo, y barrios marginales, que en el sur del mundo hacen ingentes esfuerzos en la búsqueda de un desarrollo que parece nunca llegar”.



Y agregó: “A esta altura de los acontecimientos, con tanta concentración financiera, con tanto juego especulativo, ya deberíamos que al sistema financiero actual no hay que socorrerlo más, hay que cambiarlo drásticamente”.



Unidad en la región

Alberto Fernández llamó a la unidad de la región iberoamericana y mencionó los “discursos de odio”, transversales a todas las democracias: “En un tiempo tan difícil que atravesamos, signado por un descontento social en el que encuentran eco los discursos del odio que castigan a las democracias, estamos obligados a unir esfuerzos. Somos todos pasajeros en un mismo barco, tenemos un destino común que nos convoca. ‘Nadie se salva solo’, diría el Papa Francisco”.